Giornata Nazionale contro la pedofilia, CNU e Polizia Postale insieme per rafforzare la collaborazione

A seguito della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio, il Consiglio Nazionale per gli Utenti (CNU) incontra oggi il Direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, per intensificare gli sforzi contro gli abusi sui minori online, confermando una collaborazione costante che si rinnova anche attraverso questo confronto annuale.

“Tale incontro – afferma Cioffi – mira a rafforzare la nostra sinergia e collaborazione con la Polizia Postale, sempre in prima linea nella lotta contro gli abusi sui minori, sia a livello nazionale che internazionale”.

Per il direttore della Polizia postale, Ivano Gabrielli “il compito di tutelare i bambini da possibili abusi e forme di sfruttamento online è tra i più importanti della Polizia di Stato ed è affidato alla Polizia Postale, che 25 anni fa avviava la sua attività in rete proprio per far fronte a questa specifica missione. La sinergia e la collaborazione che da anni lega la Polizia Postale al CNU nel delicato ambito della protezione dei minori, e la condivisione di valori, progetti e obiettivi è di impulso nell’ impegno quotidiano di operatori di polizia altamente specializzati nella lotta alla violenza sui minori online, fatta non solo di complesse indagini informatiche, ma anche di mirate iniziative volte a diffondere la cultura della sicurezza digitale, per arginare le continue sfide che nel mondo virtuale si rinnovano e intensificano ogni giorno”.

La Presidente mette in guardia sulla crescente minaccia rappresentata dagli abusi sui minori online, ricordando come bambini sempre più piccoli siano esposti a contatti pericolosi e indesiderati.

“Si registra un aumento significativo e preoccupante di individui coinvolti in atti gravi contro i minori attraverso la rete – sottolinea Cioffi – evidenziando il pericolo rappresentato dalle attenzioni deviate degli adulti pedofili, particolarmente concentrati sui social network dove la presenza di minori è più diffusa.

Per contrastare questo fenomeno, Cioffi richiama l’importanza di una sempre più stretta sinergia anche tra istituzioni e associazioni, fondamentale nella lotta contro gli abusi sui minori online.

Loda, inoltre, l’attivazione da parte di AGCOM del sistema di parental control e l’avvio di una consultazione per l’adozione di misure per verificare l’età degli utenti online, provvedimenti che attuano anche il decreto Caivano su cui il CNU ha già espresso il proprio parere.

“Il confronto costante e costruttivo del CNU con la Polizia Postale per proteggere i minori dai pericoli del cyberspazio” – conclude Cioffi – “dimostrano il valore di tali sinergie perché rappresentano un esempio tangibile di come le istituzioni pubbliche e le forze dell’ordine possano unirsi per affrontare sfide complesse come la tutela dei minori online, combinando competenze specialistiche e risorse per massimizzare l’impatto delle nostre azioni e assicurare un ambiente digitale più sicuro per tutti ed in particolar modo in questo caso ai minori”.