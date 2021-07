In primo piano, la giornata in ricordo di Enrico Manca in onda oggi su Key4biz e sui social l’Executive webinar per ricordare la storia politica, professionale e umana di una personalità appassionata, forte, poliedrica e feconda a dieci anni dalla scomparsa.

A seguire, in vista del passaggio finale allo standard DVB-T2 del prossimo anno, il Governo sta pensando ad un nuovo bonus TV, da 100 euro complessivi e senza il limite ISEE, aperto a tutti.

E ancora, test rassicuranti per il 5G sulle emissioni in banda millimetrica in Francia: valori ben al di sotto dei limiti di legge.

Infine, l’invito di Matteo Colombo, presidente dell’Associazione che riunisce i Data Protection Officer (Asso DPO) e Ad di Labor Project, al Garante Privacy: ‘Quando uno sportello unico per i DPO?’.

Bonus TV per tutti: si studia incentivo da 100 euro e senza limite di reddito

di Flavio Fabbri

In vista del passaggio allo standard DVB-T2 del 2022, il Governo sta pensando ad un nuovo bonus TV, da 100 euro e senza il limite ISEEE. …Leggi l’articolo

5G, in Francia test rassicuranti sulle emissioni delle onde millimetriche

di Paolo Anastasio

Una sperimentazione sulle emissioni in banda 26 Ghz effettuata all’interno della stazione di Rennes ha dato risultati rassicuranti. …Leggi l’articolo

M. Colombo (Labor Project) al Garante Privacy: “Uno sportello per Dpo”

di Luigi Garofalo

Videointervista in live streaming a Matteo Colombo, AD. – Labor Project e presidente di Asso DPO, l’associazione dei Data Protection Officer. …Leggi l’articolo

Giugno d’oro per le auto elettriche in Italia, vendite in aumento del +300%.

di Flavio Fabbri

L’elettrico fa da traino alle vendite a giugno nel nostro Paese, superando il 32% del mercato nazionale tra auto a batteria e ibride. …Leggi l’articolo

Rider discriminati da algoritmo, multa da 2,6 milioni a società gruppo Glovo

di Redazione Key4biz

Foodinho dovrà modificare il funzionamento del suo algoritmo perché discrimina i rider nell’assegnazione degli ordini. …Leggi l’articolo

Come un sismografo, così la fibra può registrare i movimenti in superficie

di Paolo Anastasio

Usare la fibra ottica posata sotto terra per registrare i movimenti di persone e mezzi che si verificano in superficie. …Leggi l’articolo

In Norvegia gli influencer devono segnalare foto ritoccate sui social

di Paolo Anastasio

Condividere foto ritoccate su social come Tik Tok e Instagram per gli influencer ora è illegale in Norvegia. …Leggi l’articolo

“Serie A e Diritti Tv, tutti i rischi della piattaforma unica”, webinar di Key4biz

di Redazione Key4biz

Nuovo executive webinar “Serie A e diritti Tv: tutti i rischi della piattaforma unica”, in programma il 6 luglio alle 15,00. …Leggi l’articolo

Al via il Seminario economico internazionale di Villa Mondragone

di Flavio Fabbri

Prende il via oggi la tre giorni di incontri (5-6-7 luglio) della XXXII edizione del Seminario economico internazionale di Villa Mondragone. …Leggi l’articolo

