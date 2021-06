La storia politica, professionale e umana di Enrico Manca si intreccia con la storia di oltre sessant’anni dell’Italia repubblicana e di una classe dirigente vera, che da un lato ha guidato e accompagnato lo sviluppo del Paese, dall’altro ha saputo interpretare e affrontare i segnali della lunga crisi italiana, che perdura dalla metà degli anni Novanta.

A dieci anni dalla scomparsa di Enrico, N.ISIMM e ISIMM Ricerche – istituti che il Presidente aveva fondato, dedicandoli allo studio e alla promozione dell’innovazione – raccolgono amici, studiosi, manager e colleghi per ricordare i tratti salienti di una personalità appassionata, forte, poliedrica e feconda: dall’iniziale mestiere di giornalista Rai all’attività politica e parlamentare nel PSI e di governo come Ministro del Commercio con l’estero, dalla Presidenza della RAI alla nascita e alla crescita dell’Istituto per l’Innovazione nei Media e per la Multimedialità, fino alla Presidenza della Fondazione Ugo Bordoni, che lo ha visto impegnato negli ultimi anni della sua vita.

Riflettere sulla figura di Enrico Manca e sulle diverse stagioni della vita politica, sociale e culturale del Paese che ha attraversato, costituisce anche un contributo qualificato e vivo alla navigazione nelle acque insidiose e nelle repentine metamorfosi dell’oggi.

Un grazie speciale va alla moglie Cristina e alle figlie Sabina, Lucia e Flaminia, che hanno fortemente voluto e lavorato per questo evento.

Agenda

PRIMA PARTE – ORE 15.00

Apertura

Andrea Lorusso Caputi, Presidente Nuovo ISIMM

Enrico Menduni, Presidente ISIMM Ricerche

Un ricordo di Enrico Manca

Paolo Gentiloni, Vice Presidente Commissione Europea*tbc (video registrato)

La politica

Fabrizio Cicchitto

La RAI

Bruno Pellegrino

L’innovazione

Antonio Sassano, Presidente FUB

Il Socialismo fra passato e futuro

Giovanni Scirocco, Università degli Studi di Bergamo

Breve filmato su documenti RAI Teche e Istituto Luce

SECONDA PARTE – ORE 16.30

Interventi, contributi e testimonianze

Introduce e modera Paolo Franchi

Alberto Abruzzese

Giorgio Benvenuto

Biagio de Giovanni*tbc

Giuliana del Bufalo

Giuliano Ferrara

Marco Follini

Ugo Intini

Claudio Martelli

Enrico Menduni

Claudio Petruccioli

Giampaolo Sodano

Vincenzo Zeno-Zencovich

