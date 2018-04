Giornalismo 4.0. Come cambia la comunicazione

I new media non cannibalizzeranno i media tradizionali se redazioni e giornalisti avranno la capacità di reagire propositivamente alla valanga digitale che sta investendo il mondo dell’informazione e dell’editoria.

Di Vincenzo Grienti

Rubettino editore

Data di pubblicazione: febbraio 2018

ISBN: 9788849852189

Pagine: 94

Prezzo: € 10,00

I new media non cannibalizzeranno i media tradizionali se redazioni e giornalisti avranno la capacità di reagire propositivamente alla valanga digitale che sta investendo il mondo dell’informazione e dell’editoria. Un giornalismo di qualità è ancora possibile. Il web 3.0 non è un rischio, ma un’opportunità. È importante però un cambio di mentalità, una maggiore consapevolezza e la capacità d’uso degli strumenti. La sfida è proiettarsi in avanti puntando a “newsroom” e “content hub” che inneschino processi di “partecipazione collaborativa” dentro le redazioni e di “convergenza cooperativa” dei contenuti pubblicati nei siti e nei social media grazie alla multimedialità e alla crossmedialità. Per farlo occorre un nuovo pensiero digitale e l’impegno a lavorare per l’ecosistema e non per l’egosistema.

Vincenzo Grienti è giornalista professionista e digital editor. Esperto in comunicazioni sociali, dal 2012 responsabile web di Tv2000 e inBlu Radio. Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Già consulente per RaiUno e collaboratore di Avvenire. Ha scritto per numerose riviste specializzate ed è autore di Chiesa e web 2.0 (2009), Chiesa e internet (2010), Web 3.0. Il futuro dei mass media è ibrido (2012), Linkati alla storia (2015). Ha curato più di cento Web Doc e dal 2014 si occupa di web storytelling.