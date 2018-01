Chief Marketing Officer,

ePrice S.p.A.

ePrice S.p.a ha annunciato Giorgio Guardigli come nuovo Chief Marketing Officer (CMO) dell’azienda.

Ha iniziato la sua carriera in ING Direct N.V. Italian Branch, specializzandosi per 5 anni nelle attività di digital marketing. Successivamente è entrato in Fineco Bank per gestire le attività di marketing del cluster banking durante l’acquisizione dell’azienda da parte di Unicredit.

Intraprende poi una nuova sfida partecipando allo start-up di CheBanca!, la banca retail del Gruppo Mediobanca, nella quale ha trascorso una lunga esperienza di 10 anni prima come Digital Marketing Manager e poi come Head of Digital & Media, coordinando le attività di Digital Acquisition, Media, UX & Concept Design e di Web Communication.

Dopo 15 anni di esperienza nel mondo dei servizi finanziari, intraprende una nuova sfida in una industry differente entrando nel luglio 2017 in ePRICE come Responsabile Marketing Operativo.

Si è laureato in Comunicazione di Impresa e Marketing all’Università degli Studi di Milano.