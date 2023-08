Giorgetti: “Ruolo chiave Stato per Innovazione”

Bentrovati!

Innovazione. In primo piano l’intervento del ministro dell’Economia al meeting di Rimini. Nella visione di Giancarlo Giorgetti “Il ruolo pubblico (Stato, Commissione UE e BCE) è fondamentale nell’accompagnare le transizioni e promuovere innovazione e imprenditoria”.

Connettività Gigabit in UE. In questo momento è in fase di esame al Parlamento e al Consiglio Ue il Gigabit Infrastructure Act, cosa prevede in 5 punti.

News e Social. In Canada Meta ha tolto le notizie delle testate giornalistiche da Facebook e Instagram al posto di trovare un accordo economico con gli editori. I primi effetti di questo “vuoto mediatico” sui cittadini.

