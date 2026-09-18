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Giorgetti a Dublino: “Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%”. E cita Boskov

Giorgetti a Dublino: “Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%”. E cita Boskov

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Giorgetti a Dublino: “Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%”. E cita Boskov Adnkronos

(Adnkronos) – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “spera per l’Italia” che il deficit del 2025 si riveli, a consuntivo, inferiore al 3% del Pil, cosa che consentirebbe di uscire dalla procedura Ue per deficit eccessivo già quest’anno. A margine dell’Eurogruppo/Ecofin a Dublino, cita poi la massima dell’allenatore serbo della grande Sampdoria del 1986-1992 Vujadin Boskov: “Rigore è quando arbitro fischia”. In questo caso, l’arbitro è l’Istat, che diffonderà i dati a consuntivo la prossima settimana. 

economia

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