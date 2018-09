Vice President International,

AutoScout24

Gioia Manetti, CEO Southern Europe di AutoScout24, ha assunto il ruolo di Vice President International.

Gioia Manetti entra in Scout24 nell‘aprile 2017 come MD and CEO Italia, per poi diventare a gennaio di quest’anno, CEO Southern Europe e responsabile per i mercati italiano e spagnolo.

Gioia Manetti vanta più di dodici anni di esperienza manageriale nel settore digitale. Prima di entrare in AutoScout24 nel 2017, ha ricoperto il ruolo di COO / Head of Core presso Gumtree, società del Gruppo eBay a Londra dove aveva la responsabilità di marketing, prodotto e user experience, customer support e customer insights per tutte le piattaforme.

Precedentemente è stata MD and CEO di eBay Classfieds Italia, ed ha ricoperto altri ruoli manageriali in società come eBay Inc., Rodale International e Bain & Company.

Ha una Laurea in Ingegneria Elettronica e un Master in Business Administration.