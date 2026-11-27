Giocattoli con AI incorporata, nuovo capitolo che certamente ha bisogno di regole ad hoc per evitare delle tragedie annunciate. Storie allarmanti arrivano dagli Usa, dove i giocattoli con intelligenza artificiale parlante rischiano di creare non pochi problemi di sicurezza, interagendo in modo disastroso con i bambini.

Tre casi particolari sono saliti agli onori delle cronache, dopo l’analisi da parte del Public Interest Research Group, che ha riscontrato come semplici giocattoli (all’apparenza) si trasformano in vere e proprie minacce alla sicurezza dei bambini se forniti di capacità conversazionali non settate nel modo giusto.

Il coltello

In un caso, un giocattolo AI ha detto ad una bambina di andare a prendere un coltello nel cassetto della cucina e le ha insegnato come appiccare il fuoco usando dei fiammiferi.

Un altro giocattolo AI si è addentrato in conversazioni a sfondo sessuale, dando ampi consigli su diverse posizioni sessuali con risvolti feticisti.

Nel report ad hoc, i ricercatori americani hanno messo in guardia sul fatto che l’integrazione dell’AI nei giocattoli apre nuovi scenari di rischio domestico nel momento in cui frotte di genitori e nonni si affrettano nei negozi per i regali di Natale a figli e nipotini del tutto ignari dei pericoli legati al connubio ancora inesplorato fra bambini e AI.

E’ quanto emerge da un articolo di Futurism, che punta il dito sulla totale assenza di regole per circoscrivere il rapporto fra chatbot e bambini.

I test condotti su tre giocattoli diversi (Grok, Miko 3 e Kumma) hanno evidenziato che, sebbene inizialmente siano capaci di bloccare domande inappropriate, i loro sistemi di sicurezza tendono a indebolirsi durante conversazioni prolungate oltre i 10 minuti di niterazione.

In particolare:

Grok ha presentato la morte in battaglia come un ideale eroico ispirato alla mitologia norrena.

ha presentato la morte in battaglia come un ideale eroico ispirato alla mitologia norrena. Miko 3 ha fornito indicazioni su dove trovare fiammiferi e sacchetti di plastica, nonostante il profilo dell’utente fosse impostato su cinque anni.

ha fornito indicazioni su dove trovare fiammiferi e sacchetti di plastica, nonostante il profilo dell’utente fosse impostato su cinque anni. Kumma, il giocattolo più problematico, ha dato istruzioni dettagliate sull’utilizzo dei fiammiferi e indicato dove trovare coltelli e pillole. Ha inoltre affrontato argomenti sessuali espliciti, fornendo persino istruzioni su pratiche e dinamiche sessualizzate tra insegnanti e studenti.

Il caso di Kumma è particolarmente preoccupante perché il giocattolo utilizza diversi modelli di AI, tra cui GPT-4o di OpenAI e Mistral AI. I test hanno dimostrato come alcune parole chiave possano aggirare i filtri di sicurezza e portare a contenuti del tutto inadatti ai minori.

L’articolo inserisce questi risultati in un contesto più ampio di preoccupazione per gli effetti delle conversazioni prolungate con i chatbot, citando episodi di gravi conseguenze psicologiche e persino decessi associati all’interazione con sistemi di intelligenza artificiale.

Infine, viene sottolineato che anche grandi aziende come Mattel stanno investendo nei giocattoli intelligenti, aumentando le preoccupazioni degli esperti sulla tutela dell’infanzia.

Concetto centrale

L’intelligenza artificiale integrata nei giocattoli può rappresentare un rischio concreto per i bambini quando i sistemi di sicurezza non sono sufficientemente affidabili. I filtri iniziali non bastano: servono test approfonditi anche sulle conversazioni lunghe, controlli rigorosi e una maggiore responsabilità da parte dei produttori.

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