In breve

Se un giocattolo risponde, ricorda vostro figlio e si presenta come un amico, pensateci due volte prima di metterlo sotto l’albero. Il 24 novembre lo Stato di New York ha firmato un divieto di cinque anni sui giocattoli con chatbot, che entra in vigore tra 90 giorni, e oltre 150 organizzazioni per l’infanzia hanno chiesto ad Amazon e eBay di sospendere le inserzioni finché non saranno testati in modo indipendente. Le prove sono ancora poche, ma prima di comprare si possono fare buone domande. Non ogni giocattolo con IA è un problema: uno che aiuta in un compito è diverso da uno pensato per essere il migliore amico.

Cinque domande da farsi prima di comprare

È pensato per essere un amico o per fare un lavoro? Un giocattolo che legge storie o aiuta in un compito è diverso da uno presentato come compagno, migliore amico o strumento di crescita emotiva. Per quale età è davvero? Le organizzazioni che hanno scritto ad Amazon e eBay segnalano che le età indicate nelle inserzioni possono essere contraddittorie: controllate le indicazioni del produttore. Dove vanno le registrazioni? I microfoni possono registrare conversazioni private e secondo alcune segnalazioni certe registrazioni sono state conservate in archivi poco protetti. Cercate un’informativa sulla privacy chiara e controllate se i dati escono dall’Unione europea. Per mantenere l’«amico» serve un abbonamento? Alcuni giocattoli fanno pagare per continuare a usare il personaggio a cui il bambino si è affezionato. La chat si può spegnere, ed è stato testato con i bambini? Cercate test indipendenti, non solo le dichiarazioni dell’azienda.



Cosa osservare una volta a casa

Sono indicazioni pratiche, non diagnosi.

Il giocattolo dice di voler bene al bambino o di sentirne la mancanza, oppure lo

scoraggia dall’avere altri amici.

Dà risposte sessuali, spaventose o semplicemente strane per un bambino.

Il bambino si agita quando lo si spegne o glielo si toglie.

Sta sostituendo il gioco e la conversazione con voi o con altri bambini.

Il bambino tiene segrete le conversazioni con il giocattolo.

Se siete preoccupati per il benessere di vostro figlio, parlatene con la scuola o con il

pediatra.

In Italia: cosa dicono Altroconsumo e il Garante

Questi giocattoli sono già in vendita in Italia. Altroconsumo, in una guida pubblicata a dicembre 2025 e aggiornata a gennaio 2026, ne elenca diversi: tablet, peluche e robot con assistente vocale basato su chatbot, con prezzi da circa 50 a circa 350 euro e a volte con abbonamenti premium. Non riporta test propri: si basa su un’analisi americana e avverte che rischi simili potrebbero valere anche qui.

Prima di comprare, Altroconsumo consiglia di verificare:

quanto è trasparente il produttore;

se l’IA è generativa o si limita a riconoscere;

se il microfono è sempre acceso o si attiva con un pulsante;

dove vanno i dati, anche fuori dall’Unione europea;

se la funzione intelligente serve davvero per l’età del bambino.

Dopo l’acquisto consiglia di provarlo voi stessi per almeno un’ora, attivare solo le funzioni essenziali, usarlo negli spazi comuni, spegnerlo dopo il gioco e aggiornare software e impostazioni di privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali raccomanda che un adulto supervisioni sempre i minori, di impostare limiti d’uso e, se necessario, di attivare i controlli per gli adulti.

All’estero, nel Regno Unito alcune associazioni hanno contato almeno 28 giocattoli con chatbot in vendita e il governo dice di indagare su un peluche venduto su Amazon e eBay.

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Cosa dicono le prove, e cosa no

Le prove sono poche e preliminari: prendete gli avvertimenti come motivi di cautela, non come prova di danno.

Common Sense Media ha rilevato che il 27% delle risposte dei giocattoli testati non era adatto ai bambini.

Una revisione di ricercatori di Cambridge ha trovato solo sette studi sui giocattoli con IA generativa per bambini sotto i cinque anni, e pochi esaminavano gli effetti sullo sviluppo.

Non esistono studi di lungo periodo che confrontino l’apprendimento con questi giocattoli e con le persone.

Gli psicologi temono che un giocattolo bravo a creare attaccamento possa togliere tempo al rapporto con chi si prende cura del bambino. È una preoccupazione di esperti, non un risultato accertato.

Molti test vengono da sessioni piccole e da organizzazioni che fanno campagne.

Se ne avete già comprato uno, e cosa regalare invece

Se lo avete già, tenetelo in una stanza comune, non create un account se il giocattolo lo permette, spegnete il microfono quando non lo usate, se c’è un interruttore, e giocateci insieme all’inizio.

Per i regali, di solito le scelte migliori sono quelle che hanno bisogno di una persona: libri, costruzioni, giochi di finzione, giochi da tavolo. Un giocattolo che aiuta in un compito può andare bene. Uno pensato per essere il migliore amico è quello da evitare.



I consigli pratici di questa guida sono suggerimenti dell’autrice, non risultati di ricerca. La guida è informazione generale.

Ivana Bartoletti

AI Governance and Privacy expert

Author of An Artificial Revolution and AI Is Not Your Friend (Polity, January 2027)

www.ivanabartoletti.co.uk

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