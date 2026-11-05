TIM e Poste al centro del progetto italiano per la grande infrastruttura europea dell'intelligenza artificiale. Insieme a Eni e Leonardo, i gruppi a controllo pubblico preparano una candidatura da miliardi. Ma mentre si discute di Genova, Pavia, Milano e Nordest, la vera partita si gioca sulla governance, sugli investimenti e sulla distribuzione dei benefici. Chi guadagnerà davvero da questa nuova infrastruttura? E quali ricadute resteranno sui territori?

La scadenza il 3 dicembre

La scadenza si avvicina. Entro il 3 dicembre l’Italia dovrà presentare a Bruxelles la propria candidatura per una delle AI Gigafactory di grandi dimensioni previste dal programma europeo. Ma, a guardare come si sta costruendo il progetto nazionale, da quello che traspare, la sensazione è che la competizione non sia tanto fra città quanto fra grandi gruppi industriali. Soprattutto partecipati dallo Stato. Ma la domanda più importante è se i territori saranno protagonisti dello sviluppo o semplicemente ospiteranno le infrastrutture. La candidatura dovrebbe ad ogni modo essere distribuita.

Il 3 dicembre 2026 è la scadenza europea per il lotto delle gigafactory di grande dimensione (Large), quello al quale vuole partecipare l’Italia. Per quelle di dimensione media, il termine è stato recentemente prorogato al 4 febbraio 2027.

Il bando europeo

Saranno finanziate fino a un massimo di 7 gigafactory di intelligenza artificiale in Europa. L’iniziativa punta a mobilitare oltre 30 miliardi di euro complessivi, così suddivisi: fino a 10 miliardi di euro di fondi pubblici (tra finanziamenti UE e nazionali). Almeno 20 miliardi di euro di investimenti attesi dal settore privato.

Le offerte per dimensioni

La sfida per l’Italia

L’Italia ha la tecnologia, le aziende e le infrastrutture di calcolo (grazie al polo di Bologna) per vincere la candidatura. Le sfide principali sul tavolo del governo e delle imprese riguardano i tempi stringenti (gli impianti dovranno essere operativi entro 18 mesi dall’assegnazione) e la capacità della rete elettrica nazionale di sostenere i massicci carichi di energia richiesti da una gigafactory da oltre 120 MW. La selezione finale dei progetti da parte dell’UE è attesa per l’inizio del 2027.

Si parla anche di una possibile candidatura italiana congiunta con la Grecia, per rafforzare l’asse mediterraneo.

Le varie ipotesi geografiche

Genova, Pavia, Milano, il Nordest e il Mezzogiorno sono entrati, in momenti diversi e a diverso titolo, nella discussione sulle possibili location. Ma in realtà il vero protagonista della candidatura italiana a una delle 7 Gigafactory AI è il sistema delle grandi aziende pubbliche o a controllo pubblico: TIM, Poste Italiane, Eni, Leonardo, Fincantieri e, potenzialmente, altri soggetti industriali e infrastrutturali.

La domanda, allora, è meno geografica e più politica ed economica: l’AI Gigafactory sarà un’infrastruttura strategica al servizio del sistema produttivo italiano oppure si trasformerà in una grande operazione sostenuta con risorse pubbliche a vantaggio di pochi grandi operatori?

La nuova alleanza fra Tim e Poste

Il dato più significativo è il ruolo assunto da TIM e Poste Italiane. Dopo l’operazione che ha portato Poste a diventare azionista di maggioranza di TIM, i due gruppi si candidano a guidare il progetto tecnologico italiano.

Secondo quanto illustrato da Mirko Mischiatti, responsabile dell’innovazione di TIM, in un’intervista a L’Espresso del 29 ottobre, il consorzio sarebbe guidato da TIM, con il coordinamento di Poste. I due gruppi avrebbero un ruolo centrale nella realizzazione della piattaforma cloud specializzata per l’intelligenza artificiale, la cosiddetta neocloud, e nella gestione dei servizi.

TIM metterebbe a disposizione le proprie infrastrutture di connettività, i 16 data center e l’esperienza maturata nella gestione del Polo Strategico Nazionale. Poste contribuirebbe con asset, competenze e infrastrutture.

Accanto a loro ci sono Eni e Leonardo, mentre si valuta il coinvolgimento di altri soggetti, tra cui Domyn, società italiana specializzata in intelligenza artificiale.

Non si tratta quindi soltanto di costruire un grande centro di calcolo. Si tratta di mettere insieme una filiera industriale nella quale le società partecipate possono assumere un ruolo determinante: dalla disponibilità di energia alla connettività, dal cloud alla gestione dei dati, fino ai servizi destinati alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Il pubblico mette i soldi, il privato costruisce il mercato?

Il capitolo finanziario è quello che merita maggiore attenzione.

Le prime stime circolate sul progetto parlano di circa 1,2 miliardi di euro per la fase iniziale: 200 milioni di risorse nazionali, 200 milioni europei e circa 800 milioni di capitali privati. Per una seconda fase si ipotizzano ulteriori 2,2 miliardi, con una nuova ripartizione fra risorse pubbliche e private.

Sono cifre che vanno considerate come ipotesi finanziarie in evoluzione, non come stanziamenti già deliberati o investimenti definitivamente sottoscritti.

Meccanismo europeo

Il meccanismo europeo, del resto, è costruito per utilizzare la domanda pubblica come garanzia e volano degli investimenti privati. L’Unione e gli Stati partecipanti acquistano capacità di calcolo dalle infrastrutture selezionate, contribuendo così a rendere economicamente sostenibile la realizzazione degli impianti.

Il punto critico non è necessariamente la presenza di risorse pubbliche. Un’infrastruttura di questa dimensione difficilmente potrebbe nascere senza un intervento pubblico. Il problema è capire a quali condizioni vengano impiegate.

Quali quote di capitale saranno effettivamente sottoscritte dai privati? Quali rischi resteranno a carico dello Stato? Chi controllerà la società che gestirà l’infrastruttura? A quali condizioni università, startup, PMI e amministrazioni della PA potranno acquistare servizi?

Sono interrogativi tutt’altro che secondari. Il rischio è che il finanziamento pubblico contribuisca a costruire un mercato nel quale i principali beneficiari siano gli stessi grandi gruppi che partecipano alla realizzazione dell’opera.

Le città sullo sfondo: Genova, Pavia e il Nordest

Mentre si definisce la compagine industriale, resta aperta la questione territoriale.

L’ipotesi italiana sembra orientarsi verso un’infrastruttura distribuita, capace di mettere in rete più poli anziché concentrare tutta la capacità di calcolo in un unico luogo.

Genova rivendica un ruolo importante grazie alla presenza del supercomputer davinci-1 di Leonardo, alle competenze dell’Istituto Italiano di Tecnologia e alla posizione strategica per l’approdo dei cavi sottomarini. La città ha costruito un’ampia mobilitazione istituzionale e scientifica attorno alla candidatura.

Ferrera Erbognone, nel Pavese, può contare sul Green Data Center di Eni e sulle infrastrutture energetiche già presenti. L’area milanese e Sesto San Giovanni rappresentano un altro possibile nodo per la connettività e i data center.

C’è anche Bologna, con il CINECA (che gestisce già il supercalcolo al Tecnopolo di Bologna) e dalla fondazione torinese AI4I.

Al Sud, la Puglia e in particolare l’area di Grottaglie e Taranto sono state indicate come possibili componenti di una rete nazionale. Nel Nordest, infine, il coinvolgimento di grandi gruppi come Fincantieri potrebbe ampliare ulteriormente la geografia industriale del progetto.

Ma la discussione sulla candidatura non significa essere stati selezionati come sede. E soprattutto non significa che gli investimenti, i posti di lavoro e i centri decisionali saranno distribuiti in maniera equilibrata.

Quali ricadute per i territori?

È questa la questione che dovrebbe accompagnare il dibattito sulle localizzazioni.

Una AI Gigafactory non è una fabbrica tradizionale. Non produce migliaia di posti di lavoro attraverso una grande concentrazione di manodopera. È un’infrastruttura ad altissima intensità di capitale e tecnologia, che richiede enormi quantità di energia, sistemi di raffreddamento, connettività, sicurezza informatica e manutenzione specializzata.

I posti di lavoro diretti possono essere relativamente contenuti rispetto alla dimensione dell’investimento. Le ricadute più significative potrebbero arrivare dall’indotto: costruzione e gestione dei data center, impiantistica, reti, servizi energetici, cybersecurity, sviluppo software e consulenza.

Quale ruolo per i territori?

Ma perché questo accada, i territori devono poter partecipare alla filiera, non limitarsi a ospitare gli impianti.

Università, centri di ricerca, istituti tecnici, startup e PMI dovrebbero diventare parte integrante del progetto. La potenza di calcolo dovrebbe essere accessibile anche alle imprese locali, con condizioni economiche sostenibili e programmi di accompagnamento tecnologico.

Altrimenti il rischio è quello di avere grandi infrastrutture fisiche, con investimenti miliardari, ma pochi effetti sulla struttura produttiva circostante.

Questione energetica ed ambientale

C’è poi la questione energetica e ambientale. Un centro di calcolo di queste dimensioni richiede una disponibilità continua di elettricità e sistemi di raffreddamento efficienti. La scelta dei siti non può quindi essere guidata soltanto dalla disponibilità di terreni o dalla competizione politica fra amministrazioni. Servono valutazioni trasparenti sui consumi, sull’impatto sulla rete, sull’utilizzo dell’acqua e sulle fonti energetiche. E’ questo il succo di una interrogazione del PD, che chiede conto al governo della strategia industriale sui data center e, al suo interno, della trasparenza sulla proposta italiana per la Gigafactory AI.

La vera sfida è evitare una cattedrale tecnologica

Il governo presenta la candidatura come una grande occasione per rafforzare la sovranità digitale italiana ed europea. L’obiettivo è chiaro: ridurre la dipendenza dalle infrastrutture di calcolo americane e asiatiche, mantenere in Europa dati e capacità tecnologiche strategiche e offrire alle imprese un’alternativa ai grandi operatori internazionali.

Ma la sovranità tecnologica non coincide automaticamente con la proprietà pubblica o con la partecipazione di aziende controllate dallo Stato.

Dipende da chi controlla le infrastrutture, da chi può accedere alla potenza di calcolo, da quanto sono aperti i servizi e da quali benefici economici vengono restituiti al sistema produttivo.

La candidatura italiana arriva dunque a un passaggio decisivo. La questione non è soltanto riuscire a ottenere una delle grandi infrastrutture europee. È definire un modello nel quale l’intervento pubblico non si limiti a ridurre il rischio degli investimenti dei grandi gruppi, ma produca un vantaggio diffuso per imprese, ricerca, pubblica amministrazione e territori.

Perché, alla fine, più che sapere quale città vincerà la partita, bisognerà capire chi controllerà la Gigafactory e chi potrà davvero utilizzarla.

La corsa europea: sette Paesi, modelli diversi e una partita fra grandi gruppi

La competizione per le AI Gigafactory non si gioca soltanto sulla disponibilità di energia e terreni, ma sulla capacità di costruire alleanze industriali e finanziarie. In Europa stanno emergendo modelli differenti.

Francia: punta su infrastrutture sovrane e su un ruolo diretto dello Stato come acquirente della capacità di calcolo.

Spagna: una cordata guidata da Telefónica, con ACS, MasOrange, Nvidia, Submer e Multiverse Computing, sostenuta dalla società pubblica SETT. Le localizzazioni indicate sono Móra la Nova e San Fernando de Henares.

Germania: due offerte concorrenti, una con Hochtief e Ionos, l’altra con Deutsche Telekom, Brookfield e Munich Industrial AI Cloud.

Austria: il progetto di Vienna punta sull’integrazione energetica, con il recupero del calore prodotto dai data center da utilizzare nella rete di teleriscaldamento.

Repubblica Ceca: il progetto di Praga Zbraslav valorizza le infrastrutture di Czech Radiocommunications, mentre il Paese partecipa anche all’iniziativa regionale guidata dalla Polonia.

Polonia: propone un modello transnazionale, coinvolgendo Cechia, Lituania e Ungheria in una piattaforma di cooperazione dell’Europa centrale.

Paesi Bassi: l’iniziativa AI Gigafactory.NL si basa su capitali privati e su una struttura dedicata di investimento.

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