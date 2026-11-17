Un pool di aziende scandinave formato da Nokia, Nscale, Skeleton, Telia e Verda ha annunciato oggi la creazione di AI Gigafactory Northern (AIGF Northern), una Gigafactory AI multi sito in diverse location nei paesi nordici e del Baltico, allo scopo di mettere a fattor comune capacità computazionali comprovate, cloud sovrano e connettività ultraveloce ed energia decarbonizzata destinata a clienti in tutta Europa.
AIGF Northern collegherà diverse sedi transnazionali: da Oulu in Finlandia a Iru in Estonia, passando per Valmiera in Lettonia mentre la sede in Svezia deve essere ancora individuata.
Molteplici fonti di energia decarbonizzata
L’obiettivo è quello di attingere a molteplici fonti di energia decarbonizzata, espandere l’infrastruttura di calcolo laddove la capacità sia disponibile e ridurre la dipendenza da un singolo sito o fornitore. Questo approccio rafforzerà la resilienza operativa e supporterà l’espansione transfrontaliera, in linea con la crescente domanda europea di intelligenza artificiale.
Operando come una Gigafactory di IA federata sotto la governance europea, i siti combineranno infrastrutture di calcolo per l’IA su larga scala con servizi di cloud e piattaforme di IA sovrane, connettività ad alta capacità ed energia decarbonizzata. I partner intendono presentare un’offerta per la costruzione e la gestione di AIGF Northern nell’ambito del bando di gara per consorzi di Gigafactory di IA pubblicato dalla European High-Performance Computing Joint Undertaking (EPCJ).
InvestAI
Attraverso InvestAI, l’UE mira a mobilitare 30 miliardi di euro per investimenti nell’IA, combinando 20 miliardi di euro di finanziamenti dal settore privato con 10 miliardi di euro provenienti da fonti pubbliche europee e nazionali.
Tra l’altro, la scadenza si avvicina. Entro il 3 dicembre anche l’Italia dovrà presentare a Bruxelles la propria candidatura per una delle AI Gigafactory di grandi dimensioni previste dal programma europeo.
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