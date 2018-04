Who is Who

Nel 1983 è entrato in Rai . In una carriera ultratrentennale ha ricoperto incarichi di prestigio, quali la direzione dell’ Ufficio stampa (1991-1995) e del Coordinamento del palinsesto televisivo (dal 1996 al 2000).

Ad aprile 2018 l’assemblea dell’ Associazione produttori televisivi ha confermato Giancarlo Leone come presidente dell’Apt per il biennio 2018-2020.