Il sesto Seminario del Ciclo organizzato da Coordinamento ADER e Lepida è stato costruito insieme ai Coordinatori della COMTem Documenti Digitali per condividere, in un percorso privo di tecnicismi, attività e strumenti.

Presso il Laboratorio Aperto di Ferrara, importante hub di innovazione per la città nell’ambito della rete dei Laboratori Aperti, si è svolto il Seminario dedicato alla gestione documentale.

Il sesto Seminario del Ciclo organizzato da Coordinamento ADER e Lepida è stato costruito insieme ai Coordinatori della COMTem Documenti Digitali per condividere, in un percorso privo di tecnicismi, attività e strumenti, portando in luce esperienze che hanno saputo fare della gestione documentale uno strumento strategico: “puntare sulla gestione documentale è investimento fruttuoso che ridonda su tutta la gestione dell’Ente”, ha ricordato Giampiero Romanzi (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica ER).

Dopo il seminario, diversi Enti si sono attivati sulla base del Modello di Manuale di Conservazione rilasciato nel 2022 dalla COMTem, illustrato nell’intervento di Gabriele Bezzi (ParER) e notevole interesse ha destato il corso di alfabetizzazione archivistica per non specialisti (blended learning) co-costruito in COMTem, presentato da Silvia Ghiani (RER) e disponibile gratuitamente a tutti gli Enti.

Durante la tavola rotonda, i Comuni di Bologna, Reggio Emilia e Rimini hanno condiviso i percorsi e i risultati di digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie, sviluppati in base alle Linee Guida rilasciate nel 2018 dalla COMTem.

Due dei massimi esperti a livello nazionale hanno portato un apprezzatissimo contributo: Paolo Coppola ha portato l’attenzione sul CAD e sull’impianto legislativo che fonda la necessità di dematerializzare gli archivi di tutte le pratiche della PA. Gianni Penzo Doria si è concentrato sui fondamenti della gestione documentale per la governance.

Materiali e video del Seminario sono disponibili nella sezione dedicata del portale di Regione Emilia-Romagna.