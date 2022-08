Crescono gli investimenti in queste soluzioni per la gestione delle identità e degli accessi ai sistemi informatici aziendali, entro i prossimi cinque anni del 62%. A trainare il settore saranno le piccole e medie imprese, i modelli “as-a-Service” e in abbonamento.

I sistemi di gestione delle identità e degli accessi (Iam)

Secondo uno studio dell’Università di Verona, con i sistemi di gestione delle identità e degli accessi (in inglese Identity and access management, o Iam) si intende l’insieme di infrastrutture informatiche finalizzate a centralizzare e rendere più efficiente e coerente la gestione dei dati relativi agli utenti e alla loro autenticazione e autorizzazione nell’accesso ai sistemi informatici.

Iam è quindi la disciplina di sicurezza che consente a macchine e persone (dipendenti interni o esterni, ma anche appaltatori e partner commerciali, utenti remoti e clienti) di utilizzare le giuste risorse (applicazioni o dati) ogni volta ne hanno bisogno, senza interferenze, utilizzando i dispositivi di proprietà.

Le soluzioni in questione, secondo uno schema IBM, comprendono i sistemi e i processi che consentono agli amministratori IT di assegnare un’unica identità digitale a ciascuna entità, come detto può essere sia una macchina, sia una persona, autenticandoli quando effettuano l’accesso, autorizzandoli ad accedere a risorse specificate e monitorando e gestendo tali identità per tutto il loro ciclo di vita.

Un mercato mondiale che crescerà del 62% entro i prossimi cinque anni

Secondo i risultati di un Rapporto pubblicato da Juniper Research, la spesa mondiale in tecnologie e servizi Iam potrebbe raggiungere i 26 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita assoluto del +62% rispetto ad oggi.

A trainare la crescita saranno le piccole e medie imprese, i modelli “as-a-Service” e in abbonamento, soprattutto per le realtà di dimensioni più piccole che non sono in grado di caricarsi sulle spalle grandi investimenti per le suite complete.

Gli studiosi si attendono, infatti, che il modello in abbonamento rappresenterà il 94% di tutta la spesa mondiale in questo settore, in aumento del +60% rispetto al dato odierno, a 360 milioni di dollari entro il 2027 (contro i 178 milioni stimati per la fine del 2022).

Vantaggi delle soluzioni Iam

Le tecnologie Iam dovrebbero continuare a crescere anche nel periodo successivo quello preso in esame dai ricercatori, perché rappresentano una componente fondamentale di qualsiasi programma di sicurezza aziendale (che è un’altra delle voci più strategiche del mondo delle imprese e su cui si spende sempre di più).

Grazie ad esse i dipendenti possono lavorare senza problemi ovunque si trovino, accedendo solo alle risorse specifiche di cui hanno bisogno per il loro lavoro grazie alla gestione centralizzata, mentre l’apertura dei sistemi a clienti, appaltatori e fornitori se condotta in sicurezza contribuirà ad aumentare l’efficienza e ridurre i costi.