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Germania: via libera Ue a 659 milioni di aiuti per la produzione di microchip

Germania: via libera Ue a 659 milioni di aiuti per la produzione di microchip

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Germania: via libera Ue a 659 milioni di aiuti per la produzione di microchip Adnkronos

(Adnkronos) – Via libera dalla Commissione Europea a 659 milioni di euro di aiuti di Stato della Germania a sostegno della realizzazione di quattro stabilimenti nella catena del valore dei semiconduttori, o microchip.  

Gli aiuti, sottolinea l’esecutivo Ue, contribuiranno a rafforzare la posizione e l’autonomia dell’Ue nella catena del valore dei semiconduttori, sostenendo la costruzione di impianti innovativi, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione “A Chips Act for Europe” e negli orientamenti politici della Commissione per il 2024-2029. 

La Germania erogherà contributi diretti per la costruzione di impianti per semiconduttori. Nel dettaglio, verserà 353 milioni di euro alla Pmi Element 3-5 per un impianto a Baesweiler, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, per la produzione di wafer epitassiali di carburo di silicio; 214 milioni a Vishay Siliconix Itzehoe per un impianto a Itzehoe, nello Schleswig-Holstein, per la produzione di Mosfet di potenza al silicio a canale N e P. 

Altri 74,4 milioni di euro sono per la Kla-Tencor Mie per uno stabilimento a Weilburg, in Assia, destinato alla produzione di apparecchiature avanzate per la sovrapposizione ottica; infine, 17,9 milioni di euro sono per Ketek per uno stabilimento a Monaco di Baviera, destinato alla produzione di due chip altamente specializzati. Tutte e quattro le misure sono finanziate congiuntamente dal bilancio federale e dai rispettivi Länder. 

economia

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Redazione Key4biz

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