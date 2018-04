Chief Executive Officer,

HSBC in Italia

HSBC ha annunciato la nomina di Gerd Pircher come Chief Executive Officer (CEO) per le sue attività in Italia. Prende il posto di Marzio Perrelli, che lascerà domani il proprio incarico per raccogliere nuove sfide imprenditoriali.

Da 23 anni in HSBC, Gerd Pircher ha recentemente assunto il ruolo di deputy CEO nella sede italiana. In precedenza ha ricoperto incarichi senior in Medio Oriente, Asia, America Latina ed Europa, principalmente nelle divisioni Global Banking and Markets, Commercial Banking e Strategy and Planning.

Prima di tornare in Italia, Gerd è stato Regional Head of Global Trade and Receivables Finance per tutta l’America Latina, dove ha ristrutturato e rilanciato con successo le attività della banca nella regione. In precedenza, Gerd Pircher ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy and Planning per HSBC in Europa, ruolo nel quale si è anche occupato nel 2015 del lancio di un’attività di Commercial Banking in Italia.