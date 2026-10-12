La direttrice generale del Fmi avverte però che l’intelligenza artificiale può ridurre la domanda di lavoro e spostare reddito dal lavoro al capitale, indebolendo la base imponibile. Giovani e lavoratori meno qualificati i più esposti.

L’intervento della direttrice generale del Fmi sull’AI: “Lo tsunami colpirà lavoro e finanze pubbliche”

“È uno tsunami che si muove lentamente, ma è pur sempre uno tsunami”. Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), usa un’immagine potente per descrivere l’impatto dell’intelligenza artificiale (AI) sul lavoro. La trasformazione, avverte da Bangkok in occasione delle riunioni annuali del Fmi e della Banca Mondiale, è già iniziata: l’AI sostituisce alcune attività ripetitive e programmate, mentre cresce il rischio che i nuovi impieghi disponibili siano meno qualificati e meno retribuiti.

Il primo fronte è quello dei giovani. Secondo Georgieva e il presidente di Singapore Tharman Shanmugaratnam, che co-presiede il Jobs Council della Banca mondiale, la riduzione della domanda per le mansioni d’ingresso può rendere più difficile per i neolaureati iniziare una carriera. Quei ruoli, spesso ripetitivi, erano anche il primo gradino da cui acquisire esperienza e crescere professionalmente. Se vengono meno il rischio non riguarda soltanto l’occupazione immediata: una intera generazione può perdere occasioni di formazione sul lavoro e fiducia nelle proprie prospettive.

Il Fmi stima che circa il 40% dei posti di lavoro nel mondo potrebbe essere, nel tempo, trasformato, declassato o eliminato dall’AI. L’esposizione sale al 60% nelle economie avanzate e scende al 23% nei Paesi a basso reddito, ma questo divario non significa che questi ultimi siano al riparo: secondo Georgieva, l’intelligenza artificiale è semplicemente meno diffusa.

L’impatto arriverà “compito per compito”, ha detto Shanmugaratnam: una gradualità che lascia tempo per intervenire, a patto di investire nella formazione applicata e nell’apprendimento durante il lavoro.

L’AI può certamente sostenere la crescita e Georgieva stima un aumento potenziale compreso tra 0,5 e 1 punto percentuale nelle economie avanzate dell’Asia e tra 0,2 e 0,8 punti in quelle emergenti.

Il boom degli investimenti necessari per l’intelligenza artificiale sta tenendo la crescita globale a circa il 3%, nonostante lo shock energetico e il rischio geopolitico.



Più crescita, però, non significa automaticamente più occupazione e questo ormai lo abbiamo capito bene. Cina, India e Sud-est asiatico, ha avvertito Shanmugaratnam, crescono già a ritmi sostenuti senza che la creazione di posti di lavoro tenga il passo. Una diffusione passiva dell’AI potrebbe allargare ulteriormente questa distanza.

Il nodo fiscale: più reddito al capitale, meno entrate dal lavoro

La trasformazione riguarda anche i conti pubblici. Se l’automazione sposta reddito dal lavoro al capitale, gli Stati rischiano di indebolire una delle basi tradizionali della tassazione proprio mentre aumenta la necessità di finanziare politiche per l’occupazione e la formazione. In questo momento, chiarisce Georgieva, il margine di manovra è già sotto pressione, con un richiamo ai costi di finanziamento e al peso del debito, sostenendo che “ricostruire spazio fiscale è urgente e che i governi dovranno affrontare scelte politiche molto dure”.

Chi può guadagnare da tutto questo? Le imprese che adottano l’AI, gli investitori e i Paesi capaci di attrarre capitali, infrastrutture e competenze possono beneficiare dell’aumento di produttività e degli investimenti tecnologici. I vantaggi, tuttavia, rischiano di concentrarsi dove il capitale e le tecnologie sono già presenti. A pagare il costo dell’adattamento potrebbero essere i giovani in cerca del primo impiego, i lavoratori addetti a mansioni automatizzabili e i bilanci pubblici, se la ricchezza prodotta si tradurrà in meno reddito da lavoro tassabile senza nuove forme di sostegno alle entrate.

L’intelligenza artificiale è una tecnologia necessaria e può generare crescita, ma i dati e gli avvertimenti del Fmi indicano che i suoi benefici non si distribuiranno da soli. Per evitare che lo “tsunami” travolga lavoratori, imprese e finanze pubbliche, servono politiche che accompagnino la transizione: formazione concreta, incentivi alle aziende per assumere giovani e un sistema fiscale capace di reggere un’economia in cui il lavoro come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi potrebbe pesare molto meno.

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