Gentiloni: “L’Italia deve essere un interlocutore stabile” (Video)

Lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni in un’intervista a Bloomberg. “Stiamo lavorando con l’Italia e con altri 14 governi che hanno già presentato la loro bozza dei fondi Ue, alcuni di questi governi sono più forti, altri sono più fragili, ha aggiunto il Commissario, penso sia importante avere interlocutori stabili che lavorino per la causa comune europea e spero che questo sia il caso dell’Italia”.