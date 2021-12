Generazione Filarmonica, ritorna l’iniziativa della Filarmonica della Scala realizzata con il sostegno di Allianz

Rosso e Blu sono i due nuovi abbonamenti dedicati agli Under26 per la nuova stagione di concerti della Filarmonica della Scala che s’inaugura il 24 gennaio 2022 con Riccardo Chailly. Anche quest’anno torna Generazione Filarmonica, l’iniziativa della Filarmonica della Scala, realizzata con il sostegno di Allianz, che mette a disposizione dei giovani tra i 16 e i 26 anni 100+100 posti in tutti i settori a soli 100 €, dalla platea ai palchi fino ad esaurimento, per due proposte di abbonamento: Rosso, che include 5 concerti dal 24 gennaio al 14 marzo, e Blu, con 5 concerti dal 21 marzo al 14 novembre 2022.

Generazione Filarmonica mette i giovani al centro della prestigiosa Stagione di Concerti al Teatro alla Scala riservando loro la migliore posizione. Si potranno infatti acquistare nuovi titoli per tutti i posti disponibili, in tutti i settori fino a esaurimento, al prezzo unico di 100 € per assistere a 5 concerti.

Le nuove formule di abbonamento Under26 sono il cuore del progetto “Generazione Filarmonica” che include concerti e prove aperte dedicate, approfondimenti, coinvolgimento di studenti sulle piattaforme digitali, un programma educational per le scuole superiori e Università sviluppato per i prossimi anni, guardando al pubblico di domani.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha commentato: «La grande musica deve essere un patrimonio alla portata dei più giovani. E’ con questo spirito che abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno a questa importante iniziativa della Filarmonica della Scala. Poter tornare a vivere un’esperienza emozionante, dal vivo, al Teatro alla Scala, resterà sicuramente nella memoria e nel cuore delle ragazze e dei ragazzi che coglieranno questa opportunità».

I nuovi abbonamenti sono in vendita da giovedì 16 dicembre 2021 su https://www.vivaticket.com. Per ricevere il codice promozionale inviare una email indicando nome cognome e data di nascita del richiedente a biglietteria@filarmonica.it. Con un solo codice è possibile acquistare due abbonamenti: le due stagioni (Rosso e Blu) per un utilizzatore o una stagione (Rosso o Blu) per due utilizzatori. Gli abbonamenti Generazione Filarmonica sono strettamente personali e non cedibili se non a spettatori che abbiano i requisiti della promozione (Under26). Per l’ingresso a Teatro potrebbe essere richiesto un documento comprovante i requisiti. Per ulteriori informazioni +39 02 72 02 36 71 e su www.filarmonica.it.

Allianz è partner dell’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano dal 2000 e, dal 2018, ha significativamente rafforzato il proprio impegno con la Filarmonica, con un rinnovo pluriennale dell’accordo di partnership. Inoltre, fin dalla sua prima edizione nel 2013, Allianz sostiene, insieme ad UniCredit, il “Concerto per Milano”, grande evento gratuito organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, che ogni anno attrae decine di migliaia di spettatori nella Piazza del Duomo. Dal 2018 Allianz è anche Fondatore Permanente del Teatro alla Scala di Milano, oltre a sponsorizzare i recital di canto del Teatro.