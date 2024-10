GenAI, il 70% delle Telco usa già l’Intelligenza Artificiale

Il settore delle telecomunicazioni è all’avanguardia nell’adozione dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI), secondo un recente studio condotto da Coleman Parkes Research per conto del fornitore di software di analisi dei dati e intelligenza artificiale SAS condotto su un campione di 1.600 decisori di strategia e analisi dei dati GenAI a livello globale.

Secondo la ricerca, il 70% delle società di telecomunicazioni utilizza attualmente GenAI e “l’ha implementata completamente o sta eseguendo test prima dell’implementazione nei normali processi tra i reparti, tra cui marketing, vendite e IT”.

Un esempio fra tatni è quello di Orange, che ha recentemente delineato la sua adozione di GenAI.

Il settore delle telecomunicazioni è classificato prima di altri settori nell’adozione di GenAI, dove una media del 54% delle aziende ha implementato completamente o parzialmente la tecnologia.

A seguire, i maggiori utilizzatori sono i retailer (66%), seguiti da banche e assicurazioni (60%).

Lo studio ha anche scoperto che i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) open source sono l’approccio più comune all’adozione di LLM tra le società di telecomunicazioni e che gli operatori di rete “prevedono anche di guidare la strada in termini di investimenti, con l’89% che prevede di investire in GenAI nel prossimo anno finanziario, la quota più alta insieme al settore assicurativo”.

“Non sorprende vedere il settore delle telecomunicazioni assumere la guida nell’uso e nell’implementazione di GenAI. La nostra ricerca rivela che i decisori senior non soltanto riconoscono i vantaggi significativi derivanti dall’utilizzo della tecnologia, ma apprezzano anche il suo potenziale trasformativo, dato che quasi uno su tre prevede di adottarla nell’intera azienda. Sfruttando GenAI, vedono opportunità per migliorare il coinvolgimento dei clienti tramite interazioni personalizzate, migliorare l’analisi predittiva per un processo decisionale più informato e rafforzare il loro posizionamento competitivo in un mercato in rapida evoluzione. Tuttavia, riconoscono anche l’importanza fondamentale di affrontare i rischi associati. Mentre il settore continua a innovare, sarà essenziale per le telco affrontare queste sfide in modo efficace per massimizzare i vantaggi di GenAI. Dando priorità alla privacy e alla sicurezza dei dati, possono sfruttare appieno la potenza di GenAI per migliorare le operazioni e servire meglio i propri clienti”, ha aggiunto.

