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Gemmato, ‘Sugar tax: meglio informare e convincere i giovani che tassare’

Gemmato, ‘Sugar tax: meglio informare e convincere i giovani che tassare’

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Gemmato, ‘Sugar tax: meglio informare e convincere i giovani che tassare’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Il tema è quello della riduzione del consumo consapevole degli zuccheri, raggiunto non tramite la tassazione ma attraverso l’informazione. Importante comunicare corretti stili di vita alimentari e puntare sulla prevenzione.” Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al ministero della Salute, intervenendo all’evento organizzato a Roma da Assobibe sulla Sugar tax, la cui entrata in vigore è prevista a gennaio 2027. 

economia

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Redazione Key4biz

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