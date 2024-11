Gefion, il supercomputer gigante costruito da Nvidia e Novo Nordisk per trasformare la ricerca in Danimarca

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Nvidia e Novo Nordisk hanno unito le forze per creare ‘Gefion’, un supercomputer AI progettato per sostenere l’innovazione tecnologica e la ricerca in Danimarca. Con una capacità di calcolo straordinaria, Gefion sfrutta 1.528 GPU all’avanguardia, alimentato dai proventi dei farmaci per la perdita di peso di successo di Novo Nordisk, tra cui Ozempic.

La macchina, sviluppata dal Centro danese per l’innovazione dell’AI sotto la guida di Nadia Carlsten, è stata inaugurata alla presenza di Jensen Huang, CEO di Nvidia, e di autorità danesi, con l’obiettivo di sostenere la crescita di settori come la sanità e la biotecnologia.

Il supercomputer si distingue per le sue capacità nel gestire enormi quantità di dati, cruciali per l’accelerazione della scoperta di farmaci e la progettazione di proteine.

Oltre a sostenere progetti nel campo della biologia digitale, Gefion intende promuovere un’AI ‘sovrana’ che valorizzi le risorse dati nazionali e stimoli lo sviluppo economico locale.

Con un investimento iniziale di circa 100 milioni di dollari, frutto di una collaborazione tra la Fondazione Novo Nordisk e il Fondo statale per l’Export e gli Investimenti della Danimarca, questo progetto evidenzia una nuova era di infrastrutture AI pensate per rafforzare la competitività tecnologica danese.

Il supporto del supercomputer sarà disponibile per imprenditori, accademici e ricercatori, ampliando l’accesso alla potenza computazionale per innovazioni scientifiche di avanguardia.

Microsoft afferma che i ricavi dell’AI stanno crescendo più velocemente di qualsiasi altro prodotto nella storia dell’azienda

Durante l’ultima conferenza sugli utili, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato che il settore AI dell’azienda si avvicina a un fatturato annuo di 10 miliardi di dollari, con una crescita più rapida di qualsiasi altro prodotto Microsoft. Il successo è trainato in gran parte da Azure, il cui comparto cloud è cresciuto del 33%, e da Microsoft 365 Copilot, utilizzato ormai dal 70% delle aziende Fortune 500.

La crescita dell’uso quotidiano di Microsoft 365 è raddoppiata rispetto al trimestre precedente, riflettendo un impatto significativo di Copilot. Microsoft sta implementando agenti autonomi in Copilot, previsti per novembre, ampliando la sua strategia AI.

Copilot fungerà da interfaccia principale, mentre le aziende potranno sviluppare agenti personalizzati attraverso Copilot Studio, integrandoli con i sistemi aziendali. L’obiettivo di Microsoft è offrire un sistema AI completo per la trasformazione digitale aziendale, con agenti semi-autonomi che operano con input umano mirato. I dirigenti di Microsoft, pur riconoscendo l’entusiasmo per Copilot, mantengono aspettative realistiche, prevedendo una crescita graduale delle entrate.

Copilot ha mostrato impatti positivi sul ricavo medio per utente, soprattutto tra le piccole e medie imprese e i lavoratori in prima linea, evidenziando una crescita sostenibile e una forte domanda di soluzioni AI integrate. Questa evoluzione conferma l’intenzione di Microsoft di consolidarsi come leader nella fornitura di AI su larga scala, sfruttando il potenziale del cloud per una trasformazione profonda delle operazioni aziendali.

