Di Nicola Fabiano

Editore: GoWare

Pubblicato: 27 maggio 2019

Pagine: 178

ISBN: 9788833632162

Prezzo: 19,99 euro Prefazione di Giovanni Buttarelli

Oggi sempre più spesso sentiamo parlare di data protection: ma cosa si intende, quale valore rivestono i dati e perché vanno protetti? Il libro ci accompagna in un viaggio attraverso la nuova disciplina introdotta dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per aiutarci a comprenderne l’evoluzione storica, i principi etici e giuridici che la guidano e gli adempimenti connessi al trattamento.

Centrale è il tema della sicurezza informatica, con specifico riferimento alle più attuali modalità di comunicazione introdotte dall’uso di internet e dallo sviluppo di nuovi strumenti che ci offrono possibilità di connessione attraverso gli smartphone, la posta elettronica e i social network, ponendo, tuttavia, rischi severi, soprattutto per i minori.

Vengono, quindi, esaminate le nuove frontiere tecnologiche (blockchain, IoT, big data, intelligenza artificiale, droni), che richiedono necessaria consapevolezza anche al fine di un corretto approccio etico al tema. Una imponente bibliografia normativa costituisce un’utile guida a chi desideri approfondire questo tema fondamentale del nostro tempo.

Nicola Fabiano, è avvocato cassazionista, specialista in Diritto civile. È Presidente dell’Autorità per la protezione dei dati personali di San Marino. Nel 2017 è stato incaricato dal Congresso di Stato (Governo) della Repubblica di San Marino della redazione di una specifica normativa in materia di protezione dei dati personali. Fa parte della Commissione privacy del Consiglio nazionale forense e del gruppo di lavoro della Fondazione italiana per l’innovazione forense. È autore di numerosi contributi scientifici presentati a conferenze internazionali e pubblicati. È stato insignito di numerosi awards.