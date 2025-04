Gdpr, l’Ue cerca regole soft

Bruxelles pronta a cambiare le regole, in prima piano la data protection.

Il Gdpr prossimo ad una profonda semplificazione da parte della nuova Commissione Ue. Parola d’ordine: guerra alla burocrazia.

Annunciati i dazi sui beni in entrata negli Stati Uniti, venuti fuori con gli esercizi di Trumponomics. Ma quanto costeranno al PIL globale?

Si terrà il 9 aprile al Palazzo delle Esposizioni “Telecommunications of the Future”, l’appuntamento annuale del CNIT, organizzato dal nostro Gruppo editoriale Supercom, su come rilanciare il settore delle TLC. Key4biz tra i media partner.

