Gasparri: “Chiudere Open Fiber, non buttare altri soldi pubblici”

“Basta buttare soldi pubblici dentro una autentica idrovora come Open Fiber, che va chiusa subito salvaguardando gli investimenti fatti e i dipendenti nel quadro del confuso riordino della rete Tlc. Sono stupito da alcune affermazioni del vertice di Open Fiber secondo cui sarebbe ‘un asset strategico imprescindibile per qualsiasi ragionamento sulla digitalizzazione del paese’. Tutti sanno che Open Fiber è ormai assolutamente marginale per lo sviluppo della digitalizzazione del paese. Ma Open Fiber è una azienda pubblica o privata? Perché Rossetti quando chiede i soldi dice che è una azienda pubblica quando li deve spendere dice che è una azienda privata? E la Cassa Depositi e prestiti non immagini di buttare i soldi di risparmiatori in questo disastro”. L’ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato.

