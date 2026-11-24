Il divieto sul Gnl russo sottrarrà al mercato europeo circa 20 miliardi di metri cubi l’anno. Secondo il Ceo di Eni Claudio Deslcazi, con le scorte sotto i livelli abituali e le forniture dal Golfo incerte, un inverno rigido potrebbe aumentare la pressione su prezzi e approvvigionamenti.

Il Ceo di Eni Descalzi lancia l’allarme: “L’Europa rischia di rimanere con poche scorte di gas e aumenterà la pressione sui prezzi”

L’allarme di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha una base concreta: dal 1° gennaio il divieto europeo sul Gnl russo si applicherà anche ai contratti di lungo periodo. Secondo le stime di ACER, nel 2026 le importazioni russe di Gnl dovrebbero arrivare a circa 20 miliardi di metri cubi, oltre il 15% degli acquisti europei di gas liquefatto.

È un volume rilevante, ma la sua uscita non significa automaticamente che all’Europa mancherà la stessa quantità di gas: una parte potrà essere sostituita da altri fornitori, a partire dagli Stati Uniti. Il punto è che la sostituzione avverrà in un mercato globale più esposto alla competizione e alle tensioni geopolitiche. Senza contare che se le sanzioni alla Russia sono giuste da un punto di vista etico, c’è da considerare che l’acquisto di gas dagli Stati Uniti avviene a costi molto più elevati.

A rendere il quadro più delicato sono le scorte. Al 22 novembre gli stoccaggi dell’Unione europea risultavano pieni per il 68,9%, contro il 79,1% di un anno prima, secondo i dati di GIE AGSI+ riportati dagli aggiornamenti sul mercato.

La percentuale, da sola, non predice una crisi: contano le temperature, i consumi e la capacità di importare nuovi carichi. ACER avverte che l’Europa entra nell’inverno con livelli inferiori alla media storica e dovrà continuare a competere con l’Asia per il Gnl disponibile.

Se il freddo sarà intenso, aumenterà la velocità con cui le scorte vengono utilizzate; se le forniture resteranno limitate, crescerà anche la pressione sui prezzi.

Il peso di Hormuz su gas e petrolio

La crisi nello Stretto di Hormuz aggiunge un’altra variabile. Le interruzioni delle esportazioni di Gnl dal Qatar hanno già spinto l’Europa a rivolgersi maggiormente ad altri fornitori. ACER stima che la crisi in Medio Oriente abbia aggiunto 18-33 miliardi di euro alla spesa europea per le importazioni di gas nel periodo analizzato, a parità di quantità acquistata.

Per il petrolio, ha detto Descalzi a margine degli Stati generali sull’Energia di Forza Italia alla Camera, interpellato sulle difficoltà legate allo Stretto di Hormuz e sulle sanzioni, bisogna attendersi un aggravio di 25-30 dollari al barile tra trasporti, assicurazioni e altri costi legati al rischio nell’area. La stima è sua, ma il dato più ampio è che la vulnerabilità delle rotte può trasferirsi sui costi dell’energia e, a cascata, su famiglie e imprese.

Il problema degli approvvigionamenti e della raffinazione

Descalzi ha descritto un passaggio difficile per le navi e costi di trasporto e assicurazione molto elevati. Ha inoltre sostenuto che il prezzo del Brent, pur sceso rispetto ai picchi, non racconta da solo la situazione: le difficoltà di trasporto e la scarsità di capacità di raffinazione possono mantenere più alti i prezzi dei prodotti raffinati. Sono dinamiche da seguire, senza confondere il prezzo del greggio con quello di benzina e diesel, che dipende anche da raffinazione, distribuzione, imposte e margini.

A tutto questo vanno aggiunti anche i classici problemi di approvvigionamento. Come aveva spiegato a Key4Biz Lorenzo Borga, giornalista economico di Sky TG24 e analista geopolitico, collaboratore di ISP: “Oggi parlerei soprattutto di uno shock di rischio che si sta progressivamente traducendo in problemi fisici di approvvigionamento. Il segnale più interessante arriva dalle raffinerie: abbiamo già operatori italiani che stanno cercando forniture alternative e che segnalano possibili ritardi sui carichi sauditi. Quindi non siamo più soltanto davanti a un mercato che prezza uno scenario futuro: alcuni effetti sulla catena di approvvigionamento sono già visibili. La vera incognita è quanto a lungo dureranno le interruzioni”.

L’allarme è fondato, la voce non è neutrale

Riconoscere il rischio non significa assumere ogni valutazione di Eni come una diagnosi disinteressata. Eni è un operatore centrale nel mercato e ha interessi economici legati all’andamento delle materie prime. Nel terzo trimestre 2026 il gruppo ha più che raddoppiato l’utile netto, mentre il risultato operativo proforma di Exploration & Production è cresciuto del 76% su base annua, anche grazie a maggiori volumi e a un contesto favorevole per i prezzi delle commodity. Nello stesso trimestre la raffinazione ha risentito, tra l’altro, dei maggiori costi di trasporto: gli effetti della crisi non sono uguali per tutte le attività della società.

Anche gli investimenti aiutano a inquadrare il ruolo dell’azienda. Nel 2025 Eni ha speso 8,65 miliardi di euro in investimenti organici; 6,25 miliardi sono andati all’Exploration & Production, soprattutto allo sviluppo di giacimenti di idrocarburi. Plenitude ha investito 764 milioni nelle attività legate soprattutto a rinnovabili, clienti ed elettrificazione. Sono numeri che mostrano una strategia di transizione presente, ma ancora concentrata in larga misura sulla produzione fossile. Non provano che l’allarme di Descalzi sia strumentale e spiegano perché le sue proposte vadano valutate anche alla luce degli interessi industriali di Eni.

Eni contro l’ETS, ma così alimenta la dipendenza dai fossili

Lo stesso vale per la critica all’ETS, che Descalzi ha accusato di avere “ucciso” chimica e raffinazione. Il costo delle emissioni può pesare sui settori industriali esposti alla concorrenza internazionale, e il problema della competitività merita risposte. Ma attribuire la crisi di interi comparti a un solo strumento appare come una semplificazione non accettabile visti i rischi che stiamo correndo: occorre distinguere il prezzo del carbonio dai costi dell’energia, dalla concorrenza globale, dalle scelte industriali e dagli investimenti mancati. La richiesta di rivedere le regole deve quindi accompagnarsi a misure verificabili per ridurre le emissioni e rendere l’industria meno dipendente da combustibili importati.

Il rischio per l’inverno europeo è reale, ma non ancora destino inevitabile. La fine del Gnl russo, le scorte ridotte rispetto a un anno fa e le tensioni a Hormuz restringono il margine di sicurezza, soprattutto se le temperature saranno rigide. La risposta, però, non può fermarsi alla ricerca di nuovi carichi fossili o all’allentamento delle regole climatiche. Più fornitori possono attenuare gli shock, mentre efficienza, rinnovabili e riduzione della domanda possono limitare l’esposizione che li rende così costosi. Eni ha ragione a richiamare l’attenzione sulla fragilità delle forniture. Resta da discutere se la ricetta che propone riduca davvero quella fragilità o prolunghi la dipendenza che la alimenta.

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