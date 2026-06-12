Gas russo, ecco quanto pesa (ancora) Mosca sul mercato energetico europeo

Nonostante il perdurare delle sanzioni imposte dall’UE a seguito dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, il flusso che porta il metano russo verso l’Europa non si è mai fermato e, anzi, negli ultimi mesi è aumentato.

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La Russia continua a essere un importante punto di riferimento per l’approvvigionamento di gas in Europa. Nonostante il perdurare delle sanzioni imposte dall’UE a seguito dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, il flusso che porta il metano russo verso l’Europa non si è mai fermato e, anzi, negli ultimi mesi è aumentato.

La guerra in Medio Oriente sta, nei fatti, avvantaggiando sul piano commerciale il Paese guidato da Putin. Il blocco dei traffici nello stretto di Hormuz, in particolare, ha favorito le esportazioni russe che stanno crescendo sia in volume sia in valore economico.

Mentre si riaccende il dibattito tra chi è favorevole e chi contrario all’allentamento delle sanzioni europee, a pagare le bollette più salate sono famiglie e imprese, alle prese con rincari di petrolio e gas.

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Russia: export record con la crisi in Medio Oriente

La crisi in Medio Oriente ha impresso un’accelerazione agli incassi di Mosca. Secondo l’analisi mensile del centro studi CREA (Center for Research on Energy and Clean Air), ad aprile le entrate giornaliere dalla vendita di combustibili fossili di Mosca sono salite del 4% su base mensile, raggiungendo 733 milioni di euro al giorno, il livello più alto degli ultimi due anni e mezzo.

A trainare gli incassi sono stati soprattutto i prezzi elevati di petrolio e gas, visto che il volume delle risorse fossili esportate è sceso del 7% rispetto al mese di marzo. A contribuire alla forte ripresa delle esportazioni russe è stata anche la riattivazione di alcune rotte strategiche via oleodotto, che erano state messe in pausa o fermate nel periodo precedente.

L’Europa è il primo importatore di gas russo

Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina nel 2022, l’UE è intervenuta imponendo una serie di sanzioni alla Russia, nel tentativo di indebolire il Paese e convincerlo ad arrivare a un accordo di pace. La strategia europea di risposta all’invasione russa dell’Ucraina ha previsto anche la riduzione delle importazioni russe e il blocco dell’import del gas da Mosca a partire dal 2027.

L’UE si è trovata quindi a diversificare le fonti di approvvigionamento e l’attuazione del programma REPowerEU ha fatto sì che la quota di gas russo importata si sia ridotta in maniera significativa. Ancora oggi, però, sul piano energetico Mosca resta un riferimento a cui l’UE, fortemente dipendente dalle fonti fossili, non sembra poter rinunciare.

Ad aprile i principali acquirenti europei di combustibili fossili russi sono stati la Francia, Il Belgio, la Spagna, l’Ungheria e la Slovacchia. I primi tre hanno importato GNL, mentre gli altri due hanno acquistato petrolio greggio e gas tramite il gasdotto che li collega direttamente alla Russia.

Complessivamente, i Paesi UE hanno speso circa 1,7 miliardi di euro nel mese di aprile per acquistare petrolio (l’11% delle importazioni) e gas (l’88% delle importazioni), portando l’Europa al quarto posto in classifica tra i Paesi che importano di più energia dalla Russia.

I principali partner strategici della Russia

La guerra in Medio Oriente ha ridisegnato anche le partnership della Russia con altri Paesi. Il blocco o l’indebolimento delle rotte mediorientali ha avuto come conseguenza un ulteriore aumento dell’export verso i Paesi che sono i principali partner nel settore energetico.

La Cina è il Paese che acquista più petrolio e gas dalla Russia: ad aprile ha speso 7,3 miliardi di euro, acquistando principalmente greggio, ma anche gas, GNL e carbone. Al secondo posto si piazza l’India, con quasi 5 miliardi di euro di import dalla Russia (il 90% delle importazioni riguarda il greggio). Completa il podio la Turchia, che ad aprile ha importato gas e petrolio raffinato per 3 miliardi di euro.

Ridurre le sanzioni per abbassare le bollette?

Il perdurare della crisi mediorientale e le tensioni sui mercati energetici internazionali hanno riacceso il dibattito politico tra chi ritiene che l’UE debba allentare le sanzioni alla Russia e riprendere ad acquistare energia da Mosca, allo scopo di alleggerire le bollette, e chi invece è contrario e ritiene che l’Europa debba interrompere i rapporti commerciali con Putin.

Chi vorrebbe allentare le restrizioni guarda soprattutto ai costi: il gas russo è storicamente più economico rispetto al GNL che l’Europa importa da altri fornitori, Stati Uniti in testa. In Italia i partiti favorevoli all’acquisto di gas russo sono tre: la Lega, Futuro Nazionale e il Movimento 5 Stelle.

Sul fronte opposto, molti ritengono che si debba proseguire con l’attuazione del regolamento europeo che impone il divieto di importazioni sia di GNL che di gas da gasdotto dalla Russia a partire dal marzo 2026 (con periodi transitori per i contratti in essere) e il divieto definitivo di importazioni di gas russo entro fine 2027.

L’incertezza del quadro geopolitico rende i prezzi delle bollette volatili e soggetti a rialzi in caso di crisi. Scegliere le tariffe gas più convenienti può quindi fare la differenza e può aiutare ad assicurarsi forniture a prezzo competitivo. Grazie al confronto delle soluzioni proposte dai fornitori del mercato libero si possono individuare le offerte migliori: in pochi secondi su SOStariffe.it è possibile mettere a confronto le tariffe di vari fornitori partner e capire quali opzioni assicurano i costi più bassi.

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