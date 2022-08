Gas, in autunno piano di razionamento? Intanto le scorte sono al 79%

di Luigi GarofaloIl Governo monitora l’aumento dei prezzi. Domani l’intervento di Draghi al meeting di Rimini.

Leggi l’articolo

Leggi l’articolo





Open Fiber e la fibra: l’infrastruttura non si misura per numero di KM ma per unità immobiliari servite



di Raffaele Barberio

Ci ha colpito il fatto che Open Fiber abbia preferito lanciare una intervista su ‘La Nazione’ che chiedere una rettifica su Key4biz.

Leggi l’articolo