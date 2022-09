1 settembre 2022. Il racconto della giornata.

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha illustrato il suo piano di risparmio del gas: Da ottobre termosifoni abbassati di 1 grado e un’ora in meno.

Intanto il Governo è pronto ad un nuovo decreto aiuti per il caro energia. Sono allo studio norme per tassare gli extraprofitti. L’Eni, che ieri ha subito un attacco informatico, ha annunciato di aver versato altri 340 milioni di euro a titolo di acconto della tassa del 25% sugli extraprofitti.