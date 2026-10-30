Gas, contatori e letture sbagliate: ARERA controlla gli indennizzi ai clienti

L'ARERA ha annunciato due verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale. L’obiettivo è quello di verificare il rispetto delle norme riguardanti la misura dei consumi, gli indennizzi riconosciuti ai clienti finali e i costi legati alle mancate letture.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La mancata lettura del contatore o una lettura sbagliata possono avere conseguenze anche importanti sugli importi delle bollette del gas. Per verificare il rispetto delle regole e dei diritti dei consumatori, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha annunciato due verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale. L’obiettivo è quello di verificare il rispetto delle norme riguardanti la misura dei consumi, gli indennizzi riconosciuti ai clienti finali e i costi legati alle mancate letture.

L’iniziativa è importante non solo per garantire la corretta gestione dei consumi, ma anche per permettere alle famiglie di controllare meglio le spese per l’energia. Una bolletta alta, infatti, non dipende necessariamente da un aumento dei consumi, ma può essere legata a conguagli o ad addebiti dovuti a un errore di lettura. Per contenere la spesa nel tempo i consumatori possono anche valutare periodicamente le condizioni economiche del proprio contratto. Usare un comparatore come quello di SOStariffe.it permette di mettere a confronto le offerte gas di tanti fornitori partner: in questo modo si può valutare la convenienza delle diverse tariffe, individuare quelle più adatte alle proprie abitudini di consumo e considerare un eventuale cambio di fornitore.

Gli obblighi delle imprese di distribuzione del gas

Le imprese di distribuzione del gas naturale sono responsabili delle attività tecniche legate alla misurazione dei consumi, alla rilevazione delle letture e alla trasmissione dei dati necessari per la fatturazione al Sistema Informativo Integrato (SII).

Nella loro attività, queste imprese devono rispettare gli standard stabiliti da ARERA, che prevedono obblighi specifici anche relativamente alla frequenza delle letture e alla messa a disposizione dei dati dei contatori. Le regole variano essenzialmente in base al tipo di misuratore installato e alle caratteristiche del servizio.

Le due verifiche ispettive annunciate dall’Autorità con la delibera 335/2026/E/gas del 29 settembre 2026 puntano ad accertare il rispetto delle regole in materia di misura, di erogazione degli indennizzi ai clienti finali e del riconoscimento dei costi sostenuti per gli indennizzi legati alle mancate letture. L’obiettivo dell’Autorità non è solo quello di verificare la corretta applicazione delle regole, ma anche accertarsi che gli indennizzi dovuti siano riconosciuti nei tempi stabiliti e che i costi sostenuti dalle imprese per questi pagamenti siano determinati correttamente.

Come funzionano gli indennizzi per i clienti del gas

La normativa in vigore prevede il riconoscimento di indennizzi automatici a favore dei clienti con un’utenza del gas attiva in caso di mancato rispetto di determinati standard di qualità del servizio di misura.

Nei casi previsti dall’ARERA, l’utente non è obbligato a presentare una domanda di indennizzo, ma l’importo viene accreditato in automatico, di solito attraverso una detrazione in bolletta. In questo caso la società distributrice del gas deve indicare chiaramente la causale, in modo che il cliente possa capire la natura dell’accredito.

Per le mancate letture del contatore del gas, ARERA prevede un indennizzo automatico il cui importo varia in base al tipo di disservizio e al termine entro cui viene fatto l’accredito. In particolare:

In caso di mancata lettura del contatore accessibile è previsto un indennizzo di 35 euro per ogni mancata raccolta della misura. L’indennizzo deve essere corrisposto nella prima bolletta utile e, in caso di ritardo, l’importo sale fino a un massimo di 70 euro;

è previsto un indennizzo di 35 euro per ogni mancata raccolta della misura. L’indennizzo deve essere corrisposto nella prima bolletta utile e, in caso di ritardo, l’importo sale fino a un massimo di 70 euro; In caso di mancata lettura dello smart meter l’indennizzo automatico è pari a 10 euro ed è a carico dell’impresa di distribuzione.

l’indennizzo automatico è pari a 10 euro ed è a carico dell’impresa di distribuzione. Per il mancato rispetto degli altri standard specifici di qualità del servizio di distribuzione e misura, l’indennizzo base è di 35 o di 70 euro a seconda della classe dei contatori. In questi casi, il ritardo nel pagamento dell’indennizzo può far raddoppiare o triplicare l’importo dovuto al cliente finale.

Anche per il servizio di vendita sono previsti indennizzi automatici. Dal 1° gennaio 2026, il fornitore deve rispondere a un reclamo scritto entro 30 giorni solari dal ricevimento. In caso di mancato rispetto dello standard, l’indennizzo base è di 30 euro e può salire a 60 o a 90 euro a seconda del ritardo. Lo stesso indennizzo è previsto in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la rettifica della fatturazione.

Come risparmiare sulla bolletta del gas: controlli e confronto delle offerte

Controllare regolarmente le bollette può aiutare le famiglie a contenere la spesa del gas. Innanzitutto, la lettura delle bollette è utile per verificare se i consumi sono calcolati sulla base di letture effettive o stimate, ma anche confrontare che i valori riportati con quelli visibili sul contatore coincidono. Inoltre, è importante anche prestare attenzione alla presenza di eventuali ricalcoli relativi a periodi precedenti.

Se si notano importi insoliti o consumi molto diversi rispetto alle proprie abitudini vale la pena fare un approfondimento. Nel caso in cui si notino errori o incongruenze, si può inviare un reclamo scritto al proprio fornitore, chiedendo chiarimenti o la rettifica della fattura.

Altrettanto utile per contenere i costi per la bolletta del gas è fare un confronto delle offerte sul mercato libero. Con il comparatore di SOStariffe.it si possono valutare le proposte dei diversi fornitori partner. Nel confronto è necessario tenere in considerazione sia il prezzo della materia prima gas sia gli eventuali costi fissi, ma anche la tipologia di tariffa e le condizioni contrattuali.

Per ottenere una stima attendibile della spesa è consigliabile indicare i propri consumi annui e verificare se l’offerta prevede un prezzo fisso o variabile, in modo da scegliere consapevolmente una tariffa adatta al proprio profilo di consumo.

Combinando lettura della bolletta e verifica di eventuali anomalie con la ricerca delle migliori offerte gas sul mercato libero si può tutelare il bilancio familiare e contenere la spesa.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz