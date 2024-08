Il mercato tutelato del gas è terminato a inizio 2024 e per i clienti non vulnerabili che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero è stata prevista l’applicazione di un’offerta PLACET in deroga.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Con un’apposita delibera, ARERA ha comunicato un’importante novità che riguarda i clienti non vulnerabili che sono fuoriusciti a inizio anno dal mercato tutelato (terminato a inizio gennaio 2024) e che non hanno fatto il passaggio al mercato libero del gas. Per queste utenze è stata decisa la proroga per tutto il 2025 dell’applicazione delle offerte PLACET in deroga.

Ciò vuol dire che il prossimo anno i clienti potranno decidere se continuare a pagare bollette calcolate in base alle condizioni delle offerte PLACET in deroga o se scegliere un’offerta gas sul mercato libero. Per capire qual è la soluzione più conveniente si può fare affidamento al comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile di più fornitori partner e consente di stimare il risparmio ottenibile in bolletta.

Come funzionano le offerte PLACET in deroga

Il mercato tutelato del gas è terminato a inizio 2024 e per i clienti non vulnerabili che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero è stata prevista l’applicazione di un’offerta PLACET in deroga.

A differenza delle offerte PLACET ordinarie, in cui le condizioni contrattuali sono definite dall’ARERA e le condizioni economiche sono definite liberamente dal fornitore, in quelle in deroga anche le condizioni economiche sono stabilite da ARERA e il fornitore può fissare liberamente solo il parametro Pfix, relativo alla quota fissa annuale addebitata in bolletta.

Inizialmente le offerte PLACET in deroga sarebbero dovute rimanere in vigore solo per il 2024 e, a partire dal 2025, ci sarebbe stato il passaggio generalizzato dei clienti non vulnerabili al mercato libero.

Con la delibera n. 309/2024 ARERA ha comunicato la proroga di un anno della validità delle offerte PLACET in deroga, fino a fine 2025. In questo modo i consumatori hanno più tempo per raccogliere informazioni e per scegliere la tariffa gas migliore per le proprie necessità.

Le novità per la bolletta gas 2025 per i clienti non vulnerabili

Nella sua delibera, ARERA definisce gli obblighi informativi che i fornitori del gas sono chiamati a rispettare. In particolare, i fornitori devono informare con un preavviso di almeno 3 mesi le eventuali modifiche alle condizioni economiche della fornitura.

Entro fine settembre 2024, dunque, i clienti non vulnerabili alle cui bollette viene applicata un’offerta PLACET in deroga riceveranno una comunicazione dedicata che conterrà l’aggiornamento della tariffa gas per il 2025. La comunicazione dovrà specificare le condizioni contrattuali e l’importo della quota fissa annuale decisa dall’operatore, oltre a una stima della spesa complessiva.

Nel caso in cui non ci fossero variazioni rispetto alle condizioni economiche previste per il 2024 gli operatori potranno informare del rinnovo dell’offerta PLACET in deroga già con la prima bolletta utile.

Per il prossimo anno, quindi, i clienti non vulnerabili fuoriusciti dal mercato tutelato del gas potranno trovarsi in una delle tre condizioni seguenti:

Continuerà a essere applicata l’ offerta PLACET in deroga introdotta nel 2024;

introdotta nel 2024; Sarà applicata un’ offerta PLACET in deroga aggiornata ;

; I consumi saranno calcolati in base all’offerta del mercato libero scelta.

L’aggiornamento dell’offerta PLACET in deroga potrà essere al rialzo o al ribasso rispetto al 2024. La variazione del parametro Pfix è legata all’andamento delle offerte PLACET ordinarie a prezzo variabile applicate dal fornitore. Se l’offerta ordinaria è più conveniente rispetto a quella in deroga dovranno essere applicate le condizioni migliori per il cliente.

I clienti non vulnerabili possono, in qualsiasi momento, decidere di passare al mercato libero: in questo caso potranno continuare a essere serviti dallo stesso fornitore, con un’offerta gas a prezzo fisso o a prezzo bloccato, oppure cambiare fornitore. Il passaggio al mercato libero è gratuito, non c’è bisogno di sostituire il contatore e si continua a usare il gas senza interruzioni.

Per capire se le offerte PLACET in deroga sono convenienti o se si può risparmiare passando al mercato libero è importante controllare regolarmente le offerte dei fornitori. Il comparatore di SOStariffe.it velocizza e semplifica questo passaggio, perché permette di conoscere in pochi clic le soluzioni tariffarie migliori dei fornitori partner. Inoltre, la funzione di analisi della bolletta consente di ottenere un risultato ancora più personalizzato e su misura.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz