Gas ai massimi da gennaio 2023: quali conseguenze per le bollette di famiglie e imprese?

Nel mese di settembre il prezzo all’ingrosso del gas ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2023, quando si stava scontando la scia dei prezzi record scatenati dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il prezzo all’ingrosso del gas continua a salire e nelle prime settimane di settembre ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi tre anni e mezzo. I rialzi hanno interessato sia il TTF, il principale indice di riferimento europeo per il prezzo del gas naturale, sia il PSV, il prezzo all’ingrosso usato nel mercato italiano. I continui aumenti delle quotazioni del gas e il perdurare della crisi in Medio Oriente stanno alimentando le preoccupazioni di famiglie e imprese, anche in vista dell’arrivo dei mesi freddi.

Per evitare di ricevere bollette particolarmente alte è essenziale verificare il costo applicato dal proprio fornitore e confrontarlo con quello delle migliori offerte gas disponibili sul mercato libero. Con SOStariffe.it si possono confrontare velocemente decine di offerte dei fornitori partner e orientarsi verso le più convenienti.

Prezzo del gas: i rincari arrivano al 160%

Nel mese di settembre il prezzo all’ingrosso del gas ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2023, quando si stava scontando la scia dei prezzi record scatenati dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina.

Oggi è la crisi geopolitica in Medio Oriente a spingere all’insù le quotazioni del gas: rispetto al periodo precedente agli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran – iniziati il 28 febbraio –, i prezzi all’ingrosso sono saliti di circa il 160%.

Se a febbraio 2026 il prezzo del gas rilevato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) era di 33,19 €/MWh, il valore più basso dell’anno, il valore parziale per il mese di settembre supera i 78 €/MWh.

Le quotazioni per un metro cubo di gas sono in forte rialzo, con il PSV giornaliero che più di una volta nel corso delle prime settimane di settembre ha superato gli 0,90 €/Smc. L’andamento del TTF è simile, con un aumento generalizzato delle quotazioni a partire da marzo 2026 e l’arrivo del picco a settembre, con valori superiori a 82 €/MWh.

Prezzi elevati dovuti a crisi in Medio Oriente e corsa agli stoccaggi

La crisi geopolitica in Medio Oriente prosegue e i suoi effetti perdurano sui mercati energetici. Il freno ai trasporti nello stretto di Hormuz ha reso più complessi i traffici di gas naturale liquefatto e il calo dell’offerta ha fatto schizzare all’insù i prezzi.

L’avvicinarsi dei mesi freddi sta ulteriormente facendo salire la domanda, con l’Europa che sta accelerando il riempimento degli stoccaggi. La normativa europea prevede un obiettivo del 90%, ma nel contesto attuale la Commissione ha indicato che un livello dell’80% può essere sufficiente a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il panorama a livello UE è variegato: alcuni Paesi, come l’Italia, possono contare su stock che superano la soglia dell’80%, altri, come la Germania, sono in ritardo.

Bollette più care per famiglie e imprese: come tutelarsi?

La corsa al rialzo del prezzo del gas si traduce in bollette più alte per famiglie e imprese. Per queste ultime pesa anche il differenziale tra PSV e TTF, che determina un costo della materia prima superiore rispetto ai mercati europei di riferimento e incide sulla competitività delle aziende italiane.

Anche per le famiglie le bollette del gas di quest’ultimo quadrimestre dell’anno si preannunciano sensibilmente più care rispetto allo scorso anno. A inizio mese l’ARERA ha comunicato il rialzo delle tariffe per i clienti vulnerabili, con un aumento di circa il 7% su base mensile della spesa prevista per la famiglia tipo.

I rincari pesano sulle bollette anche di chi è un cliente del mercato libero e ha scelto un’offerta a prezzo indicizzato. Questo tipo di tariffa prevede infatti un prezzo della materia prima collegato a un indice di riferimento, generalmente il PSV, secondo la formula e la periodicità indicate nelle condizioni economiche dell’offerta.

In generale, l’andamento dei prezzi all’ingrosso influenza le condizioni economiche proposte dai fornitori. Quando il PSV aumenta, possono quindi cambiare sia le nuove offerte a prezzo fisso, che vengono definite tenendo conto delle quotazioni di mercato, sia il prezzo delle offerte indicizzate già attive, che viene aggiornato secondo la formula prevista dal contratto.

Per mantenere basse le bollette è utile confrontare con regolarità la propria tariffa attuale con le migliori offerte disponibili sul mercato libero, per verificare se ci sono margini di risparmio sufficienti a giustificare la richiesta di cambio di fornitore.

Attualmente le migliori offerte dei fornitori partner di SOStariffe.it partono da 0,58 €/Smc se si opta per una tariffa a prezzo fisso e da 0,648 €/Smc se si preferisce un’offerta a prezzo indicizzato.

Oltre a valutare la convenienza delle offerte e a stimare il risparmio ottenibile in base ai propri consumi, per ottimizzare la spesa per le bollette è molto utile anche migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione e controllare il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

In un contesto di quotazioni del gas sempre più elevate e di forte volatilità dei mercati, tenere sotto controllo le proposte tariffarie dei fornitori permette di valutare la convenienza di eventuali alternative e contenere l’impatto dei rincari sulla spesa energetica.

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