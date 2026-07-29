La spesa globale IT è vista a 6,37 trilioni nel 2026, in crescita del 14,2% sul 2025, secondo le previsioni di Gartner. I sistemi di data center e Infrastructure as a service (IaaS) sono i principali segmenti di crescita, rispecchiando gli investimenti in AI, piattaforme Cloud, applicazioni intelligenti.

Sistemi per data center e IaaS (Infrastructure as a service) sono i driver principali per i maggiori progetti infrastrutturali mai realizzati dall’umanità.

La spesa globale IT è vista a 6,37 trilioni nel 2026, in crescita del 14,2% sul 2025, secondo le previsioni di Gartner. I sistemi di data center e Infrastructure as a service (IaaS) sono i principali segmenti di crescita, rispecchiando gli investimenti in AI, piattaforme Cloud, applicazioni intelligenti.

“La creazione della capacità di calcolo necessaria per l’IA rappresenta il più grande progetto infrastrutturale mai intrapreso dall’umanità. Spinti dall’espansione dei carichi di lavoro di IA e dalla domanda di calcolo ad alte prestazioni, i fornitori di servizi cloud su larga scala e le aziende stanno rapidamente ampliando la capacità dei data center di nuova generazione”, sostiene Gartner.

Queste tendenze sottolineano come le infrastrutture per l’IA, le piattaforme cloud abilitate per l’IA e gli ecosistemi software avanzati rimarranno i segmenti più attraenti per capitalizzare sulla forte espansione della spesa IT globale (vedi Tabella 1).

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2025 Spending 2025 Growth (%) 2026 Spending 2026 Growth (%) Data Center Systems 506 51.6 822 62.5 Devices 790 9.7 868 9.8 Software 1,271 13.9 1,468 15.5 Services 1,492 3.8 1,570 5.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 222 25.3 287 29.3 Communications Services 1,296 3.3 1,354 4.4 Overall IT 5,577 10.7 6,369 14.2

Source: Gartner (July 2026)

Nonostante la forte crescita della spesa, non si tratta di una tendenza di mercato che favorisce tutti, secondo Gartner. I budget tecnologici sono messi a dura prova dall’inflazione, dalla carenza di approvvigionamento, dall’aumento dei costi di hardware e memoria, dalle iniziative di finanziamento per l’IA e dal cambiamento delle priorità.

Le proiezioni di crescita riviste riflettono l’espansione del mercato trainata dall’IA

In questo ultimo aggiornamento delle previsioni, la spesa IT totale è stata rivista al rialzo con proiezioni di crescita più solide, a testimonianza della maggiore fiducia nell’espansione complessiva del mercato. La revisione pone maggiore enfasi sulla spesa relativa all’IA, con una crescita incrementale sempre più concentrata nei segmenti che beneficiano direttamente dell’adozione dell’IA, mentre i segmenti tradizionali mostrano cambiamenti relativamente modesti.

“La crescita della spesa IT è alimentata dai crescenti investimenti in infrastrutture e software per l’IA. Le organizzazioni stanno investendo di più in server ottimizzati per l’IA, servizi cloud e software predisposto per l’IA, man mano che espandono i loro sforzi in questo ambito, mentre i mercati hardware continuano ad adattarsi ai vincoli di fornitura di semiconduttori e memorie”, aggiunge la società di analisi. “La crescita più rapida è prevista per le infrastrutture, i servizi cloud e il software relativi all’IA, a testimonianza della forte attenzione allo sviluppo e alla scalabilità delle capacità di IA in tutta l’azienda.”

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