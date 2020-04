Via libera dal Mise alle domande online di imprese, artigiani, autonomi e professionisti per richiedere garanzie fino a 25.000 euro. Disponibile sul sito del Fondo il modulo ufficiale con le indicazioni su come compilarlo e inviarlo per ricevere l’accredito della somma.

Disponibile da subito in rete, sul sito “Fondidigaranzia”, il modulo ufficiale per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per email (anche non certificata) “alla banca o al confidi” al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro

La misura, attivata a seguito della pubblicazione del “Decreto liquidità” in Gazzetta Ufficiale, è stata resa “immediatamente” utilizzabile da imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e il suo impatto economico sull’economia nazionale.

Il modulo

Basta accedere al sito fondidigaranzia.it, muoversi nel canale “Le sezioni del Fondo” e selezionare l’area “Normativa e modulistica” e quindi la voce “Modulistica”.



Qui si troverà il modulo per la richiesta di garanzia (Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale), fino ad un massimo di 25 mila euro di finanziamenti, “che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento”.

Al momento sembra che la pagina in questione sia difficilmente raggiungibile a causa dell’elevato numero di richieste, ma è piuttosto difficile anche accedere al sito web fondidigaranzia.it.

Dopo il via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato, il ministero dello Sviluppo economico e Mediocredito Centrale, insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito, hanno annunciato il maggiore impegno “per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia”.

Allo stesso tempo, si legge in un comunicato del ministero, si sta cercando di “accelerare le istruttorie bancarie” con l’obiettivo di “ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente”.

Come fare la domanda

L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Come spiegato nel sito: “Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda”.

In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi, che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Lista banche e confidi convenzionati

L’Unione europea e lo Stato italiano hanno dato vita al Fondo di Garanzia per le imprese con l’obiettivo di supportare aziende e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, offrendo loro le sufficienti garanzie di cui non dispongono.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.