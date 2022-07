Altro che fisima o ostacolo al progresso. “La protezione dati è stata uno dei pilastri del modello europeo di governo dell’emergenza: la Privacy è diritto mai tiranno, duttile, ma rigoroso nel promuovere la sinergia tra innovazione e libertà”. Questo il primo punto fermo dell’intervento di Pasquale Stanzione nel presentare, oggi, al Parlamento la Relazione Annuale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

“La digitalizzazione può avanzare, ma parallelamente alle garanzie di protezione dei dati, tra le quali soprattutto i princìpi di minimizzazione, di sicurezza, di trasparenza del trattamento”, ha ammonito il presidente dell’Autorità, “occorre evitare le distorsioni delle neotecnologie, avendone sempre il controllo sulla gestione dei dati”.

“La varietà dei contesti istituzionali in cui viene chiesto il contributo del Garante Privacy”, ha aggiunto Stanzione, “mostra come si stia diffondendo la consapevolezza di progettare le riforme secondo una prospettiva privacy-oriented”.

Per quanto riguarda l’Artificial Intelligence Act, Stanzione ha fatto notare che sono “necessarie le garanzie nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel settore investigativo per evitare la delega all’algoritmo di attività potenzialmente incidenti sulla libertà personale”.

