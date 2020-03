Garante Privacy Ue, ok al piano di Bruxelles per il tracciamento Tlc anti Covid-19

Via libera del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al progetto della Commissione Ue, che vuole arruolare le Tlc europee per tracciare in maniera anonima il Covid-19.

Via libera del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al progetto della Commissione Ue, che vuole arruolare le Tlc europee per tracciare in maniera anonima il Covid-19. Secondo il Garante Ue, il progetto non viola le norme sulla privacy fintanto che esistono garanzie sul rispetto dell’anonimato dei dati tracciati.

“La Commissione dovrebbe definire chiaramente il set di dati che desidera ottenere e garantire la trasparenza nei confronti del pubblico, al fine di evitare possibili equivoci”, ha dichiarato il Garante dei dati dell’UE in una lettera al dirigente dell’UE vista da Reuters.

“Sarebbe anche preferibile limitare l’accesso ai dati agli esperti autorizzati in epidemiologia spaziale, protezione dei dati e scienza dei dati”, ha dichiarato il direttore del GEPD Wojciech Wiewiorowski.

Vodafone, Deutsche Telekom, Orange e altri cinque fornitori di servizi di telecomunicazione hanno concordato di condividere i dati sulla localizzazione dei telefoni cellulari con la Commissione europea per tracciare la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto la GSMA mercoledì.Le società, tra cui Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia e A1 Telekom Austria, hanno incontrato lunedì il commissario Ue della politica Interna Thierry Breton.

Le preoccupazioni sull’uso della tecnologia da parte dei governi per monitorare le persone in quarantena e tenere traccia delle infezioni si sono intensificate nelle ultime settimane a causa di possibili violazioni della privacy. Non pochi coloro che temono lo spettro della sorveglianza di Stato.

La Commissione utilizzerà dati anonimizzati per proteggere la privacy e aggregare i dati di localizzazione dei telefoni cellulari per coordinare le misure che tracciano la diffusione del virus, ha affermato un funzionario dell’UE.

Per attenuare ulteriormente le preoccupazioni in materia di privacy, i dati verranno eliminati al termine della crisi sanitaria, ha affermato il funzionario alla Reuters.