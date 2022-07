Garante Privacy, la relazione annuale il 7 luglio al Senato

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) presenta il giorno 7 luglio, alle ore 11:00, presso la Sala Zuccari, Senato della Repubblica, la Relazione sull’attività svolta nel 2021.

La Relazione, che cade nell’anno in cui l’Autorità celebra i 25 anni di attività, illustra i diversi e delicati fronti sui quali l’Autorità è stata impegnata nel far rispettare i diritti fondamentali delle persone e i principi alla base della legislazione in materia di privacy, anche alla luce del nuovo Regolamento Ue, e indica i nuovi scenari con i quali si sta misurando la protezione dei dati.

Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni.

La cerimonia, potrà essere seguita in diretta streaming attraverso la web tv del Senato senato WebTV e il sito del Garante www.garanteprivacy.it