Garante Privacy, indagine sull’algoritmo per i video di Open AI

Il Garante Privacy ha avviato una istruttoria nei confronti di OpenAI, sul nuovo modello di intelligenza artificiale, denominato “Sora”, in grado di trasformare i testi in video.

Il DMA, nuovo regolamento Ue, stabilisce norme precise per 10 servizi di piattaforma di base, come ad esempio i motori di ricerca, i mercati online, gli store di applicazioni (app store), la pubblicità e la messaggistica online, conferendo nuovi diritti alle imprese e agli utenti finali europei. I sei gatekeeper individuati dall’UE.

Deloitte: competenze STEM vitali ma in 10 anni il numero di studenti non cresce e poche donne.

