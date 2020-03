Fino a quando gli attuali vertici resteranno alla guida delle due Authority? Fino a un massimo di 60 giorni dalla fine dell'emergenza da COVID-19. In Agcom si è dimesso il Commissario Antonio Martusciello, mentre il Commissario Antonio Nicita le ha ritirate oggi. A Key4biz ha detto: “Su richiesta del presidente Cardani le ho ritirate per senso di responsabilità in questa emergenza”.

Il mandato può durare al massimo fino a 2 mesi dalla fine dell’emergenza Covid-19

Garante privacy

Per quanto riguarda il Garante privacy l’ennesima proroga non cambia nulla, perché l’Autorità continua ad essere guidata da Antonello Soro e nessuno membro del Collegio si è dimesso prima della fine del mandato. Ed anche se in regime di prorogatio, il Garante privacy sanziona duramente le violazioni del GDPR, come avvenuto nei confronti di Eni Gas e Luce (11,5 milioni) e di TIM (oltre 28 milioni)

Agcom

Invece in Agcom si è dimesso il Commissario Antonio Martusciello, “un’Istituzione alla quale ho dedicato 10 anni di vita professionale”, ci ha detto in questa intervista, mentre il Commissario Antonio Nicita, nei giorni scorsi, ha dichiarato la volontà di rassegnare le dimissioni mentre oggi le ha ritirate, così il Consiglio ha preso atto della sua volontà di proseguire il mandato.

Nicita ha detto a Key4biz: “Il presidente Cardani mi ha chiesto, data la situazione di emergenza, di restare a dare il mio contributo in un momento in cui Agcom deve vigilare su settori cruciali”.



Il mese scorso il Consiglio dell’Agcom ha accertato il mancato rispetto da parte di Rai dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo e ha sanzionato l’azienda con 1,5 milioni di euro.