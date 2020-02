Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha proposto al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la data del 5 marzo per l'elezione dei titolari delle Autorità della Privacy e dell'Agcom.

Giovedì 5 marzo si terranno le elezioni in Parlamento eleggere i componenti di Agcom e Garante Privacy? La data è stata proposta dal presidente della Camera Roberto Fico, spetta ora alla presidente del Senato Elisabetta Casellati confermare l’indicazione, secondo il calendario di palazzo Madama.

Il voto alla Camera per le due Authority era previsto per oggi, ma poi Montecitorio ha deciso di slittarlo a marzo dopo la conclusione dell’esame del decreto-legge in materia di intercettazioni.

Ora si attende la risposta della presidente del Senato, la quale sa bene che l’ennesima proroga del vertice di Agcom e Garante privacy scade il 31 marzo 2020.