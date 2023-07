Mercato del gaming in crescita anche in Italia, spinto inizialmente dal periodo di lockdown conseguente alla pandemia per Covid.

Oggi il mercato solo in Italia vanta un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro con un +3% rispetto all’anno passato, coinvolgendo oltre 14 milioni di persone.

Un mercato florido e dalle grandi possibilità che richiede, oggi più di ieri, professionisti preparati e ben formati, così da poter colmare il gap con altri Paesi europei come Inghilterra, Francia e Germania (senza considerare USA e Giappone).

Se infatti nel 2020, complici la pandemia e i lockdown, il settore è decollato registrando incassi record e uno sviluppo del +23%, rispetto al 2021 i dati confermano il trend, segnando un 2,9% in più rispetto al 2021. Segnale chiaro per tutti gli operatori: i consumi di videogioco degli italiani, storicamente più bassi rispetto ad altri Paesi, si stanno consolidando e il gaming è una presenza costante nella quotidianità degli italiani.

Lo ricorda l’Unicusano, annunciando che pubblicherà a breve il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Games Industry Professional: Creative Direction, Development, Management and Communication”. Un corso attuale nato dalla necessità dell’industria italiana di rispondere alle aspettative di milioni di videogiocatori e divenire competitiva in un settore dominato da Stati Uniti e Giappone e, in Europa, da UK, Francia e Germania.