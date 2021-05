Gaming, con Vodafone la migliore esperienza. (Scarica il report)

Secondo il Rapporto di maggio 2021 sull’esperienza della rete mobile di Opensignal, che analizza il trimestre gennaio-marzo 2021, Vodafone risulta il miglior operatore a livello nazionale in 5 categorie su sette, in particolare in quelle metriche che esprimono la qualità del servizio e l’esperienza finale del cliente.

In particolare, Opensignal riconosce per la terza volta Vodafone il primato sulle sue due nuove metriche di Gaming Experience e Voice App Experience introdotte nel 2020, particolarmente importanti quest’anno per i clienti che stanno usufruendo sempre di più di piattaforme per gaming e videoconferenze.

Vodafone prima nell’esperienza di gioco

Per la terza volta, Vodafone si conferma prima nell’esperienza di gioco superando tutti gli altri operatori che ottengono un punteggio inferiore a 70. La metrica sulla Gaming Experience valuta quanto la rete permette ai clienti di poter avere delle ottime performance di gaming su piattaforme online. Vodafone ha la miglior combinazione di performance tecniche legate a latenza, packet loss e jitter e fornisce, così, la miglior esperienza di gaming in Italia.

Vodafone vince nella categoria Voice App Experience

Per la terza volta consecutiva, Vodafone vince anche la categoria Voice App Experience. La metrica di Voice App valuta quanto la rete permette ai clienti di poter sostenere chiamate e video chiamate su piattaforme on line come Whatsapp o Skype.

Vodafone vince nell’esperienza Video

Vodafone si conferma prima anche nell’esperienza video. Il punteggio dell’esperienza video di Vodafone è aumentato di tre punti rispetto al rapporto precedente e ha raggiunto i 72 punti classificandosi prima.

Vodafone prima nella disponibilità 4G

Vodafone ha registrato il più ampio miglioramento nella disponibilità del 4G con un aumento di 3,7 punti percentuali nel tempo di connessione al 4G rispetto all’ultimo rapporto. Vodafone mantiene il primato per la disponibilità 4G con un punteggio di 96%.

Vodafone ha il punteggio più alto per la copertura 4G

Vodafone si classifica nuovamente prima anche per l’esperienza di copertura 4G. Per il quarto anno consecutivo, Vodafone viene riconosciuto come l’operatore con la rete 4G più pervasiva, confermando ancora il primato per la miglior copertura sul territorio nazionale.