GameStop verso la chiusura di 200 punti vendita

Durante la presentazione del bilancio del secondo trimestre, GameStop ha annunciato la chiusura di circa 200 punti vendita.

I punti vendita in questione, sparsi in tutto il mondo, saranno chiusi entro la fine dell’anno per performance giudicate non all’altezza. James Bell, CFO di GameStop, ha contestualmente lodato gli oltre 5.700 punti vendita in tutto il mondo, dichiarando che il 95% di essi genera profitti. L’azienda sta comunque pianificando la chiusura di altri negozi nei prossimi due anni.

“Abbiamo l’opportunità di migliorare i nostri profitti riducendo la densità della catena”, ha dichiarato Bell. “Chiuderemo dai 180 ai 200 punti vendita entro la fine dell’anno fiscale e ne prevediamo altre nei successivi 12-24 mesi”. Nonostante questo, le proiezioni sembrano non indicare un ritorno al profitto a breve, secondo Bell a causa dell’imminente tramonto dell’attuale generazione di console.

“Prevediamo che le vendite su base annua calino nei prossimi tre o quattro trimestri”, ha proseguito Bell, “riflettendo la fine del ciclo di vita delle console. Inoltre, i produttori hanno annunciato l’uscita delle nuove console molto prima rispetto al passato. Crediamo che questo diraderà le uscite di giochi nel resto del 2019 e nei primi mesi del 2020”.