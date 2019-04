GameStop chiude l’anno fiscale in forte perdita

E prevede un altro calo per l’anno in corso.

GameStop ha annunciato i risultati dell’anno fiscale 2018, concluso con un pesante passivo.

Nelle 52 settimane terminate il 2 febbraio, GameStop ha riportato una perdita netta di 673 milioni di dollari, record negativo nella sua storia.

Già il fatto stesso che l’anno sia risultato in perdita è un caso particolare, visto che GameStop ha registrato solo due anni in perdita dal 2000. L’azienda ha annunciato una “iniziativa di risparmio e miglioramento dei profitti”, volta a ottimizzare l’efficienza generale delle sue operazioni. L’impatto previsto di tale iniziativa per il 2019 è minimo, ma si prevedono incrementi di 100 milioni di dollari annuali dal 2020 in poi. La dirigenza si è detta consapevole delle sfide che attendono il settore dei videogiochi usati e della conseguente necessità di un nuovo modello di business.

Per quanto riguarda l’anno fiscale 2019, è previsto un calo tra il 5% e il 10% dei volumi di vendita.