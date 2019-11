L’Accademia Italiana Videogiochi e l’Universitas Mercatorum hanno firmato uno storico accordo volto a creare un’interazione sempre maggiore tra il sistema della formazione italiano e lo sviluppo delle professionalità nel settore videoludico.

L’obiettivo dell’accordo è quello di sviluppare una serie di progetti finalizzati alla predisposizione e alla diffusione di iniziative di carattere formativo e accademico, nonché all’incremento e alla valorizzazione dell’aggiornamento professionale dei lavoratori del mondo professionistico in generale.

Grazie a questa collaborazione i ragazzi che completeranno il secondo anno dell’Accademia Italiana Videogiochi – compatibilmente con i crediti formativi accumulati e riconosciuti nel proprio corso – avranno la possibilità di iscriversi direttamente al secondo anno di un corso di laurea triennale a scelta tra ingegneria informatica (per gli studenti AIV dei corsi di Grafica e Programmazione) e Gestione d’Impresa (per gli studenti AIV del corso di Game Design) presso l’Università Mercatorum, arrivando così a conseguire un titolo di studio, riconosciuto a livello pubblico come laurea breve.

“Si tratta di un momento storico per la nostra Accademia e per i nostri ragazzi” ha dichiarato Luca De Dominicis, Presidente e Fondatore di AIV. “Questa partnership nasce dalla volontà di pianificare attività di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali ad-hoc per agevolare l’accesso diretto al mondo del lavoro dei nostri ragazzi. Il comparto videoludico e quello delle nuove tecnologie in generale è in costante sviluppo e noi di AIV abbiamo da sempre l’obiettivo di creare dei professionisti sempre più competenti in questo settore. All’interno di questa cornice si inserisce la collaborazione con l’Università Mercatorum volta a creare sinergie tra le nostre due realtà nella ricerca, nelle attività didattiche, nell’aggiornamento e nella formazione professionale.

“La convenzione stipulata con l’Accademia Italiana Videogiochi” – ha dichiarato il Presidente di Università Mercatorum, Danilo Iervolino – “permetterà agli studenti di candidarsi ad un percorso formativo stimolante e ricco di prospettive, come quello delle professioni ingegneristiche e informatiche. Allo stesso tempo, consentirà a tutto il nostro circuito universitario di collaborare, con una realtà dinamica e innovativa come AIV”.

L’Università Mercatorum e l’Accademia Italiana Videogiochi intendono offrire corsi di aggiornamento o specialistici, nonché il riconoscimento, da parte dell’Università, di crediti formativi universitari a favore di percorsi universitari di primo livello o percorsi di formazione erogati dalla Camera di Commercio a cui l’Ateneo telematico appartiene.

L’“Universitas Mercatorum” svolge in teledidattica corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca, Dottorati Industriali, nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post-laurea.

L’Accademia Italiana Videogiochi, fondata nel 2004, offre corsi di Grafica 3D, Programmazione per Videogiochi e Game Design, ai quali recentemente si è aggiunto il Master di I Livello in Musica per videogiochi in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia. L’offerta formativa di AIV è rivolta a tutti i ragazzi interessati a lavorare nella gaming industry, un settore che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale non solo all’estero, ma anche in Italia. Tutti i programmi didattici sono costantemente aggiornati per tener conto delle esigenze del settore.