In un’intervista pubblicata su Repubblica, il Direttore Generale di INWIT Diego Galli traccia la rotta del Gruppo: salvaguardare e favorire gli investimenti sulla rete, rafforzando la competitività del sistema Paese, difesa dell’Msa con TIM e Fastweb. Modello neutral host valido anche per accogliere nuove tecnologie.

In un’intervista pubblicata su Repubblica, il Direttore Generale di INWIT Diego Galli traccia la rotta del Gruppo: salvaguardare e favorire gli investimenti sulla rete, rafforzando la competitività del sistema Paese, difesa dell’Msa con TIM e Fastweb. Modello neutral host valido anche per accogliere nuove tecnologie.

Poste nuovo interlocutore?

Ma quello che salta all’occhio è che il DG di INWIT si rivolge direttamente a Poste, azionista di controllo di TIM, per aprire un nuovo canale di comunicazione diretto e negoziare una via d’uscita dall’impasse legato all’MSA. Il concetto è che i contratti vanno rispettati. L’idea è forse quella di trovare un interlocutore diverso, con cui intavolare una nuova fase negoziale dopo il secco no di Tim, che a fine luglio ha confermato l’uscita dall’MSA nel 2030.

Cambieranno le cose dopo l’Opas, in questa nuova fase di Tim a trazione Poste?

Disponibilità a negoziare

Sul contratto Msa e sulla necessità di una soluzione condivisa con gli operatori: “Siamo convinti nel difendere l’integrità del contratto Msa firmato con TIM e Vodafone, ma siamo pronti a sederci a un tavolo per trovare una soluzione condivisa e a vantaggio di tutti, che garantisca gli investimenti necessari per densificare la rete 5G e far recuperare all’Italia il ritardo rispetto agli altri Paesi”.

Il messaggio sembra distensivo. La tower company è pronta a negoziare una soluzione win win per superare la rottura sul contratto che riguarda le torri.

Apprezzamento per nuovo protagonismo di Poste

In merito all’OPAS di Poste su TIM: “Accogliamo con estremo favore questo progetto industriale e strategico di lungo termine di cui il Paese ha bisogno e che Inwit si impegna a sostenere: siamo un’azienda italiana solida, con il 90% di investitori internazionali, che ogni anno investe circa un terzo dei ricavi per migliorare la rete e prepararla alle sfide dell’innovazione tecnologica”.

Disdetta di Swisscom un precedente dannoso per la industry

Sulla trattiva con Swisscom: “Purtroppo, siamo dovuti ricorrere agli avvocati e siamo fiduciosi che le varie autorità coinvolte possano confermare la validità degli accordi evidenziando interpretazioni di comodo finalizzate ad ottenere un vantaggio ingiustificato. Il mondo degli investitori infrastrutturali sta guardando con attenzione a questo caso. Sarebbe un precedente dannoso disconoscere ciò che è stato firmato in buona fede da chi oggi, subentrando, chiede di modificarlo.

Disdetta Fastweb contraddittoria

“Fastweb, dopo l’acquisizione da parte di Swisscom, ha dato disdetta dal contratto con Inwit ed entro il marzo 2031 dovrà completare la riconsegna della rete a INWIT, tempistiche in contrasto con piani di migrazione di almeno 15 anni come da loro stessi poi dichiarato; termine che, paradossalmente, va ben oltre il 2038 scadenza naturale del contratto che hanno disdetto. Disdetta che è anche in contraddizione con i tempi e gli obiettivi del rinnovo delle frequenze sino al 2037 che mirano invece ad un potenziamento della rete 5G e dei relativi servizi. A mio parere la giusta strada è la densificazione per migliorare la qualità, non la duplicazione per sprecare risorse”.

INWIT favorevole a rinnovo automatico delle frequenze

Sulla recente decisione dell’Agcom sul rinnovo delle frequenze: “In passato si è deciso di procedere con un’asta competitiva per favorire l’ingresso nel mercato di nuovi player. Oggi ritengo che la scelta dell’Agcom di cristallizzare la situazione attuale, chiedendo in cambio più investimenti, sia corretta, a patto che si salvaguardino gli investimenti già realizzati sulla rete a beneficio di tutti: operatori mobili, clienti e tutta la filiera”.

Rinnovo automatico possibile

E’ chiaro che nei prossimi anni, se il modello scelto dall’Agcom sarà quello del rinnovo automatico (ma non è ancora sicuro, soprattutto dopo la segnalazione dell’Antitrust), nuovi investimenti in nuove reti 5G standalone saranno necessari per rispondere agli obblighi di copertura fissati dall’Autorità in cambio di un allentamento sul rinnovo.

Firmare un patto per l’innovazione

Sull’equilibrio economico della filiera e sul ruolo delle infrastrutture condivise: “In ambito infrastrutturale, i margini non vanno considerati in termini assoluti ma in relazione agli investimenti fatti, che devono essere correttamente remunerati, in linea con i benchmark europei. Con la disdetta dei contratti si pretende di trasferire valore da Inwit agli stessi operatori che ci hanno venduto a caro prezzo l’infrastruttura. Abbiamo pagato circa mezzo milione di euro per ogni torre, in base a un contratto di utilizzo pluriennale che non può essere cambiato unilateralmente: sarebbe come rompere l’equazione di un mutuo di una casa. Detto ciò, sarà fondamentale trovare un punto d’incontro equilibrato e siamo pronti a discutere anche di aspetti puntuali per mitigare gli effetti dell’inflazione”.

La soluzione?

“Firmare un patto per l’innovazione, dove ciascun attore della filiera deve fare la sua parte e dove le infrastrutture solide e neutrali sono sempre più indispensabili per tutti. Mai come oggi, uomini e macchine hanno bisogno di connettività”.

INWIT pronta investire in settori limitrofi come gli edge data center

Investimenti futuri: “Siamo pronti ad investire, nei limiti della nostra leva finanziaria, in settori adiacenti al nostro core business come, ad esempio, quello nei data center per l’edge computing, per continuare a sviluppare il modello dell’infrastruttura digitale condivisa”.

La componente satellitare

C’è infine la nuova opportunità rappresentata in prospettiva da un ingresso ancor più deciso sul mercato di un player come Starlink, che negli Usa si è appena aggiudicato l’uso della banda 800 MHz. Una mossa analoga anche in Italia, foriera di nuovi investimenti in infrastrutture da parte dell’operatore satellitare, non è esclusa.

Leggi anche: Tim, via libera del Cda all’Opas di Poste. Le torri INWIT asset strategico?

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