Galli (INWIT): “Per investire serve visibilità di lungo termine”

“La certezza del contesto per gli investimenti è fondamentale, serve visibilità di lungo termine. Il settore delle telco è specifico. I prezzi al consumo sono i più bassi del mondo. Il prezzo per ogni mega è il più basso del mondo. Servono modelli di business vincenti. Credo che la separazione dei servizi dalle infrastrutture è un modello smart e così le tower company riescono ad attrarre investimenti dall’estero. INWIT, che è nata nel 2020, ha attratto 8 miliardi di equity e 4 miliardi di debito e il 90% dei finanziamenti arriva dall’estero. Questo è importante, va mantenuta la visibilità”. Lo ha detto Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – in corso a Villa Erba, sul lago di Como, dal 14 al 16 ottobre su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ETS ed organizzata da NOW Italia e da Triumph Group.

Galli (INWIT): Le nostre torri come quelle medievali, servono per presidiare il territorio”

“Le nostre torri, come quelle medievali, servono a presidiare il territorio – ha detto Diego Galli – le torri sono le infrastrutture più vicine al cliente finale, sono connesse in fibra e con la rete elettrica. Sulle nostre torri ci sono 2500 gateway IoT, che permettono tra le altre cose la misurazione di 2 milioni di contatori”.

Galli (INWIT): “Intorno alla torre abbiamo costruito un ecosistema”

“A Castel Porziano c’è il controllo della qualità dell’aria attraverso le nostre infrastrutture. Le telecamere collocate alla base del drone consentono il monitoraggio degli incendi. Per l’IoT il modello di business funziona bene, con la possibilità di poter misurare consumi idrici a disposizione dei clienti. Intorno alla torre abbiamo costruito un ecosistema. Intorno alle torri ci sono coperture indoor per 800 ospedali. Abbiamo connesso la Metro di Roma in 5G, la metro di Milano. Su Roma modello di smart city, telecamere, un ecosistema su cui si valorizza il valore dell’infrastruttura”, aggiunge Galli.

Galli (Inwit) “No comment sul delisting, siamo asset strategico per il Paese”

“No comment” sui rumors di un possibile delisting con l’acquisto da parte di due fondi: “è un tema di azionisti”, ha detto Galli a margine dell’evento. Il management, ha aggiunto, avrebbe obblighi informativi per legge se venisse a conoscenza di sviluppi, ma sono “cose che non riguardano il management ma gli azionisti”.

Più che sulla strada percorribile, Galli ha insistito sul valore della società: “L’importante è la consapevolezza del valore di Inwit e delle sue infrastrutture”, che sono “strategiche, difficilmente replicabili, ottimizzate” e rappresentano “un asset per la sicurezza economica e strategica del Paese”. L’apprezzamento per questo asset, ha aggiunto, è importante “in qualunque forma essa avvenga”. Il 90% degli investitori di Inwit è internazionale, segno di “un modello che è riuscito ad attrarre capitale da tutto il mondo”.

Sul contenzioso con Tim e Swisscom per la disdetta del contratto, Galli ha parlato di un settore “sotto forte pressione”, con prezzi al consumo “i più bassi al mondo”, e ha ribadito la volontà di “superare le tensioni” per una soluzione “win-win”. Ricordando, infine, come “un modello di operatore neutrale che fa un investimento aperto a tutti gli operatori crea efficienza, è un modello vincente”.

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