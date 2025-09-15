»
Gabardo (Engineering): “Rafforziamo nostre infrastrutture cyber e al fianco delle PA contro minacce”
Gabardo (Engineering): “Rafforziamo nostre infrastrutture cyber e al fianco delle PA contro minacce”

La videointervista ad Andrea Gabardo, Executive Vice President Public Sector di Engineering in occasione degli Stati Generali Europei della Difesa, Spazio e Cybersicurezza presso ESA-ESRIN di Frascati.

La videointervista ad Andrea Gabardo, Executive Vice President Public Sector di Engineering in occasione degli Stati Generali Europei della Difesa, Spazio e Cybersicurezza, tenutisi il 12 settembre 2025 presso ESA-ESRIN di Frascati e promossi da Parlamento Europeo, Commissione Europea ed ESA. Gabardo ha partecipato al panel “Hybrid Warfare and Cybersecurity: defending liberal democracies”, condividendo la visione dell’azienda su come le tecnologie digitali possano diventare un abilitatore strategico per la protezione delle infrastrutture critiche e per la resilienza democratica.

