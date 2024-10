G7 Privacy e AI, Stanzione: ‘Stop all’algocrazia’

A Roma il G7 della Privacy, domani giornata finale. Il Presidente del Garante Stanzione: “In una realtà sempre più “datificata”, in cui siamo ciò che “internet dice che siamo”, la tutela dei dati è il fondamento dell’autodeterminazione, del libero sviluppo della propria personalità”.

Xavier Niel (fondatore di Iliad) investe 1,5 miliardi nelle Tlc in Ucraina. Si tratta del maggior investimento estero dopo lo scoppio del conflitto.

AI generativa, si può manomettere in 4 secondi con tecniche di jailbreaking. Sotto attacco le infrastrutture critiche, dalle Tlc all’Energia. I cyber attacchi ai modelli di Ai generativa vengono portati a segno molto rapidamente. Nel 90% dei casi si registra la sottrazione di dati sensibili.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz